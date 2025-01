CTP reacționează Jurnalistul a fost atacat pentru că a criticat „visul” lui David Popovici: „Dureros de mulți români  nu au discernământ ”

Cristian Tudor Popescu, editorialist GOLAZO.ro, a reacționat după ce a fost criticat pe internet pentru că a scris despre „micimea marelui vis al lui David Popovici”, acela de a-și cumpăra o mașină scumpă.

David Popovici a plătit 120.000 de euro pentru un Porsche Spyder la mâna a doua, iar CTP s-a declarat dezamăgit. Jurnalistul spune că se aștepta la altceva de la cel pe care îl consideră a fi „cel mai inteligent, educat și matur dintre marii sportivi ai României” (articolul, aici).

Cristian Tudor Popescu: „Nu am spus nimic din ceea ce mi se reproșează”

Jurnalistul susține că cei care l-au criticat au interpretat greșit articolul său.

„Aceasta a fost o radiografie, să spunem, pentru că dacă extrapolăm eșantionul de peste 3.000 de comentarii la textul meu despre David Popovici, dacă îl extrapolăm la populația României, constatăm că lipsește, într-o măsură considerabilă, dureros de mulți români nu au ceea ce se numește discernământ.

A discerne înseamnă a deosebi, a distinge lucrurile unele de altele. A nu amesteca merele cu perele.

Niciunul, nici dintre comentatori, foarte mulți, nici dintre persoanele publice care, potrivit titlurilor apărute în presă, au dat de pământ cu subsemnatul pentru că am scris despre David Popovici ce am scris, deci niciuna dintre aceste luări de poziție nu dă dovadă de discernământ pentru că se adresează unui alt text, altor idei. Eu nu am spus nimic din ceea ce mi se reproșează în aceste luări de cuvânt”, a spus CTP la B1TV, citat de libertatea.ro.

Eu spun că nu cred că este logic și firesc ca un astfel de tânăr să aibă un astfel de vis. Alții pot spune că e normal, e firesc, indiferent de inteligență și educație, este normal să îți dorești o mașină inutilă. Pentru că asta este problema, de fapt. Aceasta este o mașină cu care nu poți să faci nimic cu ea, mai ales în România, ce să faci cu mașina? Cristian Tudor Popescu, editorialist GOLAZO.ro

Cristian Tudor Popescu: „Există o contradicție între acest vis și calitățile unice ale lui David Popovici”

Mulți dintre cei care l-au taxat pe jurnalist au spus că înotătorul și-a cumpărat mașina din banii pentru care a muncit din greu.

CTP consideră că un sportiv de talia lui David Popovici ar trebui să viseze la lucruri mai mărețe decât cele care pot fi cumpărate cu bani.

„Da’ ce, eu am spus că i-a furat undeva în acel text? Da’ ce, eu am spus că nu e liber să facă ce vrea și să își cumpere ce vrea? Niciun moment.

Dacă David Popovici ar fi fost un tânăr standard, atunci nu scriam niciun cuvânt. Dar eu l-am considerat și îl consider în continuare ca fiind cel mai inteligent, educat și matur dintre marii sportivi ai României.

Or, există o contradicție între acest vis al lui David Popovici, de a-și lua o mașină de 150.000 de euro, și aceste calități unice, după părerea mea, în peisajul sportiv, al marilor sportivi români, unde eu consider că marele vis trebuie să fie altul, dedus din aceste calități.

Acest vis, Porsche Spider, de 150-170.000 de euro, este un vis standard, comun pentru tinerii de bani gata, pentru tinerii obișnuiți, din păcate, din România, care în marea lor majoritate asta visează, o mașină bengoasă. Cât mai scumpă!

Da, asta este un lucru normal, firesc, dar nu la David Popovici ”, a mai spus jurnalistul.