Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, a lansat o serie de critici dure după înfrângerea suferită de Portugalia în fața Danemarcei, scor 1-4, în Liga Națiunilor.

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Mama starului portughez a dezvăluit, luni, că se bucură că lusitanii au pierdut și a vorbit și despre momentul pregătit de Federația Portugheză de Fotbal înainte de partidă.

Dolores Aveiro: „Mă bucur că Portugalia a pierdut!”

Aveiro a vorbit despre durerea pe care a simțit-o în urma retragerii portughezului și a criticat inclusiv comportamentul coechipierilor săi de la națională.

„Ronaldo este trist, și-ar fi dorit ca lucrurile să fi stat altfel. Era trist pentru că l-au păcălit. Și eu sunt tristă. Acum au pierdut la Braga. A fost o înfrângere care le-a servit drept lecție, m-am bucurat că Portugalia a pierdut. Nu l-au respectat pe Cristiano”, a declarat mama starului, potrivit publicației portugheze A Bola.

Întrebată dacă coechipierii lui Ronaldo de la națională l-au respectat, ea a răspuns categoric: „Nu, niciunul dintre ei. Asta simt eu, nu a fost respectat. Nici măcar de coechipierii săi”.

Mama jucătorului a minimizat, de asemenea, importanța ceremoniei de omagiere organizate de Federație înainte de meciul cu Danemarca: „Nu mi-a plăcut omagiul pe care i l-au adus la Braga, pentru că omagiul trebuie să se facă împreună cu el, nu fără el. Adevăratul omagiu îi va fi adus de Sporting. Acolo este apreciat cu adevărat”.

Înaintea fluierului de start, portughezii au pregătit un moment special pentru Cristiano Ronaldo. Toți jucătorii naționalei au intrat pe teren purtând tricouri cu celebrul număr 7, devenit simbolul legendei portugheze.

Momento inesquecível. 𝟳✨@Cristiano https://t.co/nU0dAYyqZQ — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

Întrebată despre relația dintre Jorge Jesus și Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro a subliniat că nu există niciun contact între cei doi: „Este la fel ca cea pe care o am cu tine”.

Jorge Jesus: „Acum trebuie să-i răspund mamei lui Cristiano Ronaldo?”

Selecționerul Jorge Jesus a răspuns sec acuzațiilor lansate de mama lui Ronaldo.

„Acum trebuie să-i răspund mamei lui Cristiano Ronaldo? Am un mare respect pentru mama lui, ce ar putea spune ea? O mamă e o mamă, nu există nicio îndoială în privința asta, îi înțeleg declarațiile”, a declarat antrenorul portughez, potrivit as.com.

„Zgomot? E adevărat, dar mama e mamă și nu pot decât să o respect. O mamă își apără întotdeauna copiii, până la moarte. Este o mamă foarte iubitoare, care a suferit mult pentru a-și crește copiii”, a continuat ulterior Jorge Jesus.

Ronaldo și-a anunțat retragerea de la echipa națională pe 5 noiembrie, după 23 de ani petrecuți în tricoul Portugaliei.

Decizia a venit la mai bine de o lună după conflictul cu Jorge Jesus. Pe 30 septembrie, atacantul a părăsit cantonamentul echipei naționale, după ce a aflat că nu va fi utilizat nici în partida cu Danemarca. Ronaldo fusese rezervă neutilizată și în victoria cu Norvegia, scor 2-1.

În urma acelui incident, Federația Portugheză de Fotbal l-a suspendat pentru 30 de zile și l-a amendat cu 255 de euro.

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