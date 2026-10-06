„Ronaldo a căzut în capcană” Teorie surprinzătoare după conflictul care a șocat Portugalia: „Totul a fost planificat”
Cristiano Ronaldo. Foto: Imago
Liga Națiunilor

„Ronaldo a căzut în capcană” Teorie surprinzătoare după conflictul care a șocat Portugalia: „Totul a fost planificat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 06:45
  • Manuel Jose (80 de ani), fost antrenor la Benfica, Sporting și Al Ahly, a comentat conflictul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus.
  • Acesta susține că selecționerul Portugaliei ar fi anticipat reacția atacantului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tensiunile dintre cei doi au apărut după meciul tur câștigat de Portugalia în fața Norvegiei, scor 2-1, în Liga Națiunilor. Ronaldo a rămas pe banca de rezerve, deși a fost trimis la încălzire în repriza secundă.

Continuă seria gafelor! FOTO. Suedezii au deschis scorul după o eroare mare a căpitanului Stanciu  în propria jumătate
Citește și
Continuă seria gafelor! FOTO. Suedezii au deschis scorul după o eroare mare a căpitanului Stanciu în propria jumătate
Citește mai mult
Continuă seria gafelor! FOTO. Suedezii au deschis scorul după o eroare mare a căpitanului Stanciu  în propria jumătate

Manuel Jose, teorie surprinzătoare după conflictul de la naționala Portugaliei: „Totul a fost planificat”

Starul lusitan a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, miercuri seară, după ce selecționerul a transmis că Ronaldo nu va evolua nici în acea partidă, anterior fiind rezervă neutilizată contra Norvegiei.

Manuel Jose a prezentat propria interpretare a episodului, conform abola.pt.

Jesus a fost obligat să-l convoace pe Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei, dar a văzut randamentul său slab și a decis să-l trimită la încălzire, în meciul cu Norvegia. După 20 de minute, i-a spus să se așeze, pentru că știa foarte bine care va fi reacția jucătorului. Ronaldo a căzut în capcană și totul fusese planificat dinainte. Acesta este punctul meu de vedere. Manuel Jose, fost antrenor la Benfica, Sporting și Al Ahly

Jorge Jesus a oferit o explicație diferită după partida cu Norvegia și a susținut că intenționa să-l introducă pe Ronaldo pentru aproximativ 30 de minute, însă desfășurarea jocului i-a schimbat planurile.

„Chiar vorbisem cu el și îi spusesem: «Te voi introduce în ultima jumătate de oră», dar jocul nu cerea asta.

Goncalo Ramos evolua bine, marcase un gol, iar altul îi fusese anulat. Am simțit că nu era momentul să-l schimb pe Gonçalo Ramos.

Pe măsură ce meciul a continuat, nu mai era momentul să intre Cris, ci mai degrabă să introduc un alt jucător pentru a păstra echilibrul și rezultatul”, a spus Jesus.

Ulterior, Jorge Jesus a transmis că situația poate fi rezolvată și că Ronaldo poate reveni la echipa națională dacă își dorește acest lucru.

234 de selecții
a strâns Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei. A marcat 146 de goluri și a livrat 45 de pase decisive

Portugalia va juca ultimele două meciuri din Liga Națiunilor luna viitoare: cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
portugalia cristiano ronaldo Manuel Jose jorge jesus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
„Cel mai valoros, de Liga Campionilor!” Reghecampf, impresionat de fotbalistul de la FCSB de care Becali voia să scape
„Cel mai valoros, de Liga Campionilor!” Reghecampf, impresionat de fotbalistul de la FCSB de care Becali voia să scape
12:18
Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult
Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult
11:21
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
12:52
Dani Olmo, gest special Spaniolul, aplaudat de croați înaintea meciului din Liga Națiunilor: „Simțeam că sunt dator”
Dani Olmo, gest special Spaniolul, aplaudat de croați înaintea meciului din Liga Națiunilor: „Simțeam că sunt dator”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Top stiri
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Special
09:55
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Campionate
08:42
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Citește mai mult
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
Superliga
06.10
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
Citește mai mult
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta
B365
05.10
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta
Citește mai mult
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta

Echipe/Competiții

fcsb 21 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 17 rapid 7 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share