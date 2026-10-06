Manuel Jose (80 de ani), fost antrenor la Benfica, Sporting și Al Ahly, a comentat conflictul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus.

Acesta susține că selecționerul Portugaliei ar fi anticipat reacția atacantului.

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Tensiunile dintre cei doi au apărut după meciul tur câștigat de Portugalia în fața Norvegiei, scor 2-1, în Liga Națiunilor. Ronaldo a rămas pe banca de rezerve, deși a fost trimis la încălzire în repriza secundă.

Manuel Jose, teorie surprinzătoare după conflictul de la naționala Portugaliei: „Totul a fost planificat”

Starul lusitan a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, miercuri seară, după ce selecționerul a transmis că Ronaldo nu va evolua nici în acea partidă, anterior fiind rezervă neutilizată contra Norvegiei.

Manuel Jose a prezentat propria interpretare a episodului, conform abola.pt.

Jesus a fost obligat să-l convoace pe Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei, dar a văzut randamentul său slab și a decis să-l trimită la încălzire, în meciul cu Norvegia. După 20 de minute, i-a spus să se așeze, pentru că știa foarte bine care va fi reacția jucătorului. Ronaldo a căzut în capcană și totul fusese planificat dinainte. Acesta este punctul meu de vedere. Manuel Jose, fost antrenor la Benfica, Sporting și Al Ahly

Jorge Jesus a oferit o explicație diferită după partida cu Norvegia și a susținut că intenționa să-l introducă pe Ronaldo pentru aproximativ 30 de minute, însă desfășurarea jocului i-a schimbat planurile.

„Chiar vorbisem cu el și îi spusesem: «Te voi introduce în ultima jumătate de oră», dar jocul nu cerea asta.

Goncalo Ramos evolua bine, marcase un gol, iar altul îi fusese anulat. Am simțit că nu era momentul să-l schimb pe Gonçalo Ramos.

Pe măsură ce meciul a continuat, nu mai era momentul să intre Cris, ci mai degrabă să introduc un alt jucător pentru a păstra echilibrul și rezultatul”, a spus Jesus.

Ulterior, Jorge Jesus a transmis că situația poate fi rezolvată și că Ronaldo poate reveni la echipa națională dacă își dorește acest lucru.

234 de selecții a strâns Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei. A marcat 146 de goluri și a livrat 45 de pase decisive

Portugalia va juca ultimele două meciuri din Liga Națiunilor luna viitoare: cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

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