„Nu pot fi mai clar de atât” Jorge Jesus a făcut anunțul despre viitorul lui CR7 la națională: „Va fi convocat dacă face asta”

Jorge Jesus (72 de ani), selecționerul Portugaliei, a anunțat că Cristiano Ronaldo (41 de ani) va fi convocat la următoarele meciuri ale naționalei, dacă jucătorul își va da acordul.

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Declarațiile tehnicianului vin după scandalul imens provocat de decizia acestuia de a nu-l folosi pe Ronaldo în meciul cu Danemarca (4-2), lucru care l-a nemulțumit pe jucător și a părăsit cantonamentul naționalei.

Conflictul dintre cei doi a început încă de la partida tur cu Norvegia, scor 2-1, când Ronaldo a fost rezervă neutilizată.

Jorge Jesus: „Ronaldo va fi convocat la următoarele meciuri”

La finalul partidei cu Norvegia de duminică, scor 2-1, ultima din această acțiune a Portugaliei, Jorge Jesus a anunțat că Ronaldo va fi convocat din nou la națională la următoarele meciuri din noiembrie.

„Nu știu ce poate decide Cristiano. Ce aveam de spus am spus deja, dar voi adăuga încă ceva. Pentru mine, la început nu a fost niciodată o problemă. Era ceva ce consideram normal ca antrenor. Să ai un jucător care înseamnă atât de mult pentru țară și pentru națională…

Ronaldo va fi convocat la următoarele meciuri dacă va juca la Al-Nassr și dacă își va dori să revină la națională.

Doar pentru că a fost vorba despre el s-a creat, poate pe bună dreptate, pentru că este un jucător emblematic, acest scandal legat de intrarea sa pe teren și pentru că nu a mai jucat.

Câți jucători s-au încălzit astăzi (n.r. - duminică) și nu au intrat? Va exista vreo problemă? Nu. Cu el este diferit, pentru că este un jucător emblematic. Dar este o problemă? Pentru mine, nu a fost.

Dacă Cristiano vrea și va juca la Al-Nassr, atunci va fi convocat la următoarea acțiune a naționalei. Cris este cel care va decide”, a declarat Jorge Jesus, conform abola.pt.

Nu depinde de mine. Pentru a ajunge la un acord între două persoane, este nevoie ca ambele să vorbească și să ajungă la o înțelegere. Asta nu depinde de mine. Jorge Jesus, selecționer Portugalia

Jorge Jesus, despre Ronaldo: „Urma să joace și astăzi”

Jorge Jesus a dezvăluit că intenționa să-l utilizeze pe Cristiano Ronaldo în returul cu Norvegia din Liga Națiunilor.

„Unul dintre lucrurile pe care i le-am spus lui Cristiano a fost că nu putea să-și încheie cariera la națională după o Cupă Mondială pierdută, plângând. Trebuia să-și încheie cariera la națională jucând.

De aceea a jucat în primul meci cu Țara Galilor (1-0) și urma să joace și astăzi (n.r. - duminică, cu Norvegia). Dar, având în vedere ceea ce s-a întâmplat, totul a fost diferit.

Eu sunt selecționerul, convoc pe cine vreau. Nu întreb pe nimeni pe cine vrea să convoc, nu întreb pe nimeni cine va juca. Există mai multe momente și mai multe principii care nu sunt negociabile. Deci, nu pot fi mai clar decât atât”, a mai spus Jesus.

Nu-mi cer scuze nimănui. Problema care a dus la acest scandal a fost faptul că jucătorul se încălzea. Îmi asum decizia și ceea ce s-a întâmplat. Dar să-mi cer scuze pentru ce? Cui? Asta este o minciună. Scuze pentru ce? Care era motivul pentru care trebuia să-mi cer scuze? Jorge Jesus, selecționer Portugalia

Portugalia va juca ultimele două meciuri din Liga Națiunilor luna viitoare: cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

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