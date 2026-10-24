Gafă după record FOTO+VIDEO. Românul din Bundesliga a greșit de două ori la un gol primit de Stuttgart

Dennis Seimen, 20 de ani, foarte bun în primele două meciuri de Bundesliga cu Stuttgart și la debutul de record în Champions League, a făcut două erori la aceeași fază.

VfB Stuttgart a pierdut acasă cu ultima clasată, Borussia Monchengladbach (2-3), care nu avea niciun punct în primele șase etape.

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La două săptămâni după ce a fost aplaudat și de fanii adverși la debutul pentru Stuttgart în Bundesliga, 2-0 cu Paderborn, la trei zile după ce devenise cel mai tânăr portar din istoria lui VfB în Champions League, 1-1 cu Atletico Madrid, Dennis Seimen nu a mai făcut un meci bun în campionat.

Seimen, dublă eroare la golul de 1-3

Roș-albii erau favoriți înaintea partidei de vineri seară. Jucau acasă împotriva ultimei clasate, Borussia Monchengladbach, care nu avea niciun punct în primele șase etape.

Deși au deschis scorul, au fost învinși, 2-3, după 1-3 în repriza secundă.

Dacă nu a greșit la primele două goluri primite, goalkeeperul în vârstă de 20 de ani (dublă cetățenie, germană și română) a avut partea lui de vină la a treia reușită a Borussiei.

Seimen, păcălit de două ori de minge

În minutul 66, puștiul minune german de origine marocană Wael Mohya (17 ani) a șutat. Seimen a plonjat să blocheze, însă mingea a trecut surprinzător peste corpul lui.

Fundașul central Hendriks a respins de pe linia porții tot la adversar. Americanul Scally a încercat să înscrie, Seimen l-a oprit inițial, totuși a scăpat balonul, Scally a centrat și același Mohya a marcat cu ușurință.

Antrenorul lui Stuttgart: „Un semnal de alarmă major. Trebuie să facem mai mult”

Antrenorul Sebastian Hoeness a avut un mesaj pentru toată echipa după această înfrângere:

„Un semnal de alarmă major. Trebuie să facem mai mult. Trebuie să ne implicăm mai mult. Trebuie să înțelegem că este nevoie de mai mult pentru a câștiga meciuri.

Înainte de a ne uita la clasament, fiecare persoană trebuie să recunoască acest lucru și să tragă concluziile corecte”.

14 este locul ocupat de Stuttgart în campionat, cu numai șase puncte în șapte etape

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