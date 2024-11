Lăcătuș, celebrat în Bulgaria!  Legenda Stelei, personaj principal în scenografia de la derby-ul CKSA Sofia - Ludogorets » 20 de ani de „frăție” cu Peluza Sud Steaua

CSKA Sofia - Ludogorets 2-2. Liderul autoritar al Bulgariei a pierdut două puncte pe finalul meciului din etapa #17.

Suporterii gazdelor au sărbătorit, la meciul de astăzi, 20 de ani de prietenie cu Peluza Sud Steaua, printr-o scenografie dedicată legendelor Hristo Stoicikov și Marius Lăcătuș.

Deși vine după 5 meciuri fără înfrângere în prima ligă bulgară, inclusiv cel de astăzi, scor 2-2 cu Ludogorets, CSKA Sofia este abia pe locul 8, după un start greu de campionat.

Pe lângă importanța derby-ului cu campioana Bulgariei, peluza celor de la CSKA a sărbătorit 20 de ani de „frăție” cu Peluza Sud Steaua.

Suporterii au afișat o scenografie în care erau ilustrate două mari legende ale celor două cluburi, Hristo Stoicikov, respectiv Marius Lăcătuș, sub mesajul „Loyal as our heroes/Raised on the stands” - „Loiali eroilor noștri / Crescuți în tribune”.

Prietenia celor două peluze a început odată cu partida disputată de cele două cluburi în cadrul ediției 2004/2005 a Cupei UEFA, încheiat cu victoria formației din România, scor 2-1, potrivit sportal.bg.

O altă scenografie pregătită a reprezentat mesajul „Army” pe întreaga suprafață a peluzei, cu bannerul „Brothers” afișat pe gard.