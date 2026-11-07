CSM București, nicio șansă   O nouă înfrângere dureroasă suferită în Liga Campionilor
Foto: Facebook/CSM Bucuresti
Handbal

CSM București, nicio șansă O nouă înfrângere dureroasă suferită în Liga Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 20:53
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 21:23
  • CSM București a suferit o înfrângere drastică în fața lui Brest, scor 25-40, în etapa a 7-a din Liga Campionilor.
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După ce au fost învinse în runda trecută de Sola, scor 22-30, jucătoarele pregătite de Bojana Popovic nu s-au regăsit nici în duelul de sâmbătă seară.

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CSM București n-a avut nicio șansă cu Brest

Liga Campionilor s-a reluat după o pauză de trei săptămâni, dar CSM București nu a putut profita ca să o învingă pe Brest.

Gazdele au preluat controlul partidei încă din primele minute, după mai multe greșeli ale „tigroaicelor”. Brest conducea cu scorul de 6-2 în minutul 10.

Vicecampioana României a dat semne de revenire și s-a apropiat la 4 goluri pe tabelă, dar Brest a răspuns imediat. Nu le-a mai acordat nicio șansă jucătoarelor de la CSM și au încheiat prima repriză cu un avantaj clar: 20-11.

Greșelile în tabăra elevelor Bojanei Popovic au continuat și în repriza secundă.

Brest a deținut controlul meciului și au marcat la foc automat, în timp ce CSM București nu a prestat jocul dorit. Gazdele s-au impus în cele din urmă cu scorul de 40-25.

CSM București are în acest moment trei victorii și patru înfrângeri în grupa A din Liga Campionilor.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

PoziţieEchipaMeciuriPuncte
1Ferencvaros612
2Esbjerg610
3Brest Bretagne710
4CSM București76
5Borussia Dortmund66
6Sola74
7Buducnost62
8Ljubliana72

CSM București va avea ocazia să-și ia revanșa în fața celor de la Brest pe 15 noiembrie, în returul din Liga Campionilor.

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