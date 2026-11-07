CSM București a suferit o înfrângere drastică în fața lui Brest, scor 25-40, în etapa a 7-a din Liga Campionilor.

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După ce au fost învinse în runda trecută de Sola, scor 22-30, jucătoarele pregătite de Bojana Popovic nu s-au regăsit nici în duelul de sâmbătă seară.

CSM București n-a avut nicio șansă cu Brest

Liga Campionilor s-a reluat după o pauză de trei săptămâni, dar CSM București nu a putut profita ca să o învingă pe Brest.

Gazdele au preluat controlul partidei încă din primele minute, după mai multe greșeli ale „tigroaicelor”. Brest conducea cu scorul de 6-2 în minutul 10.

Vicecampioana României a dat semne de revenire și s-a apropiat la 4 goluri pe tabelă, dar Brest a răspuns imediat. Nu le-a mai acordat nicio șansă jucătoarelor de la CSM și au încheiat prima repriză cu un avantaj clar: 20-11.

Greșelile în tabăra elevelor Bojanei Popovic au continuat și în repriza secundă.

Brest a deținut controlul meciului și au marcat la foc automat, în timp ce CSM București nu a prestat jocul dorit. Gazdele s-au impus în cele din urmă cu scorul de 40-25.

CSM București are în acest moment trei victorii și patru înfrângeri în grupa A din Liga Campionilor.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Ferencvaros 6 12 2 Esbjerg 6 10 3 Brest Bretagne 7 10 4 CSM București 7 6 5 Borussia Dortmund 6 6 6 Sola 7 4 7 Buducnost 6 2 8 Ljubliana 7 2

CSM București va avea ocazia să-și ia revanșa în fața celor de la Brest pe 15 noiembrie, în returul din Liga Campionilor.

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