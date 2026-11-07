- CSM București a suferit o înfrângere drastică în fața lui Brest, scor 25-40, în etapa a 7-a din Liga Campionilor.
După ce au fost învinse în runda trecută de Sola, scor 22-30, jucătoarele pregătite de Bojana Popovic nu s-au regăsit nici în duelul de sâmbătă seară.
CSM București n-a avut nicio șansă cu Brest
Liga Campionilor s-a reluat după o pauză de trei săptămâni, dar CSM București nu a putut profita ca să o învingă pe Brest.
Gazdele au preluat controlul partidei încă din primele minute, după mai multe greșeli ale „tigroaicelor”. Brest conducea cu scorul de 6-2 în minutul 10.
Vicecampioana României a dat semne de revenire și s-a apropiat la 4 goluri pe tabelă, dar Brest a răspuns imediat. Nu le-a mai acordat nicio șansă jucătoarelor de la CSM și au încheiat prima repriză cu un avantaj clar: 20-11.
Greșelile în tabăra elevelor Bojanei Popovic au continuat și în repriza secundă.
Brest a deținut controlul meciului și au marcat la foc automat, în timp ce CSM București nu a prestat jocul dorit. Gazdele s-au impus în cele din urmă cu scorul de 40-25.
CSM București are în acest moment trei victorii și patru înfrângeri în grupa A din Liga Campionilor.
Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Ferencvaros
|6
|12
|2
|Esbjerg
|6
|10
|3
|Brest Bretagne
|7
|10
|4
|CSM București
|7
|6
|5
|Borussia Dortmund
|6
|6
|6
|Sola
|7
|4
|7
|Buducnost
|6
|2
|8
|Ljubliana
|7
|2
CSM București va avea ocazia să-și ia revanșa în fața celor de la Brest pe 15 noiembrie, în returul din Liga Campionilor.