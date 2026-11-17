CSM București a suferit prima înfrângere din acest sezon din Liga Florilor, 22-25 cu Râmnicu Vâlcea, șansele la titlu diminuându-se considerabil.

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Primul pas greșit în campionat al „tigroaicelor” a venit pe 15 octombrie, atunci când au remizat cu Baia Mare, scor 32-32, deși au condus și la cinci goluri diferență în prima parte a meciului.

CSM București, un nou pas greșit care o poate costa titlul!

De la acel rezultat, CSM București a câștigat următoarele meciuri din campionat: 30-27 cu CSM Slatina, 33-13 cu Iași și 38-26 cu Corona Brașov.

Marți, echipa antrenată de Iulia Curea, care a înlocuit-o recent pe Bojana Popovic, a suferit prima înfrângere în campionat în acest sezon.

CSM a fost învinsă de Râmnicu Vâlcea, 22-25, iar visul de a cuceri titlul poate fi compromis pentru al doilea sezon la rând.

Gloria Bistrița a câștigat tot marți duelul cu FCM Târgu Mureș, scor 41-22, și se află pe primul loc în Liga Florilor, cu maximum de puncte (20) acumulate după 10 etape.

Deși CSM București se află pe locul al doilea, cu 17 puncte, aceste rezultate negative ar putea cântări enorm în stabilirea campioanei din acest sezon.

Dacă Gloria Bistrița nu va face niciun pas greșit în Liga Florilor, atunci formația ardeleană ar urma să câștige titlul pentru al doilea an consecutiv. „Tigroicele” ar putea cuceri trofeul doar dacă ar obține victorii pe linie, inclusiv împotriva jucătoarelor de la Bistrița.

CSM a comis-o și sezonul trecut

CSM și Bistrița domină autoritar întrecerea internă. Sezonul trecut, diferența la final a fost doar de un singur punct în favoarea ardelencelor.

Gloria a făcut un singur pas greșit tot sezonul, înfrângerea din derby-ul de acasă cu CSM, 28-29. În rest, victorii pe linie, inclusiv revanșa de la București în fața „tigroaicelor”, 21-18.

În schimb, CSM București a mai făcut un pas greșit în afară de meciul direct. O remiză la Baia Mare, 27-27. Situația este mai complicată pentru „tigroaice” în acest sezon.

Bistrița a câștigat deja primul duel direct al sezonului, 40-38 după prelungiri, în semifinalele Supercupei.

Primul derby din Liga Florilor va avea loc în etapa #12, la Bistrița, la începutul lui ianuarie 2027.

Următorul meci pentru CSM București va fi cu Zalău, pe 20 noiembrie, în timp ce Gloria Bistrița o va întâlni pe Dunărea Brăila, în aceeași zi.

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