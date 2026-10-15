Sezon compromis?! Surpriză uriașă: CSM București s-a încurcat la Baia Mare! De ce rezultatul o poate costa titlul

CSM București a obținut doar un egal în deplasare cu Minaur Baia Mare, 32-32, rezultat care o poate costa din nou titlul în Liga Florilor!

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Pare absurd, dar e posibil ca CSM București să își fi compromis șansele la titlu pentru al doilea an consecutiv, deși suntem abia în etapa a șasea din noul sezon.

Surpriză uriașă: CSM București s-a încurcat la Baia Mare! De ce rezultatul o poate costa titlul

„Tigroaicele” au condus la Baia Mare și la cinci goluri diferență în prima parte, dar la pauză scorul a fost egal, 18-18.

Gazdele au început în forță repriza secundă și s-au desprins la 4 goluri. S-au menținut în avantaj până în ultimele clipe ale partidei, când CSM a reușit să egaleze și să smulgă un punct.

Până la acest meci, Baia Mare obținuse doar 3 puncte în primele 5 runde! Gloria Bistrița e liderul la zi cu un parcurs perfect, având un punct peste rivala CSM.

CSM a comis-o și sezonul trecut tot la Baia Mare

Dar de ce acest rezultat poate fi decisiv când mai sunt 20 de etape de jucat, inclusiv două meciuri directe?

CSM și Bistrița domină autoritar întrecerea internă. Sezonul trecut diferența la final a fost doar de un singur punct în favoarea ardelencelor.

Gloria a făcut un singur pas greșit tot sezonul, înfrângerea din derby-ul de acasă cu CSM, 28-29. În rest, victorii pe linie, inclusiv revanșa de la București în fața „tigroaicelor”, 21-18.

În schimb, CSM București a mai făcut un pas greșit în afara de meciul direct. Tot o remiză, tot la Baia Mare, 27-27.

Bistrița a câștigat deja primul duel direct al sezonului, 40-38 după prelungiri, în semifinalele Supercupei.

Primul derby din Liga Florilor va avea loc în etapa #12, la Bistrița, la începutul lui ianuarie.

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