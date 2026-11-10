Cutremur la CSM București! Clubul a anunțat despărțirea de Bojana Popovic » Cine o înlocuiește
Bojana Popovic. Foto: Sport Pictures
Handbal

Cutremur la CSM București! Clubul a anunțat despărțirea de Bojana Popovic » Cine o înlocuiește

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 14:00
  • Clubul CSM București a anunțat, marți, încetarea colaborării cu antrenoarea Bojana Popovic (46 de ani).
  • Cine o înlocuiește, mai jos în articol.
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CSM București nu parcurge o perioadă bună. În Liga Campionilor, „tigroaicele” au suferit 4 înfrângeri în 7 partide, iar în campionat nu pot reveni încă pe primul loc, ocupat de Gloria Bistrița.

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Colaborarea dintre Bojana Popovic și CSM București a ajuns la final

Anunțul oficial a fost făcut de clubul CSM București:

„CSM București și Bojana Popović au decis, de comun acord, încheierea colaborării, aceasta urmând să își încheie activitatea în cadrul clubului în calitate de antrenor al echipei de handbal feminin.

Clubul îi mulțumește Bojanei Popović pentru activitatea desfășurată.

Decizia vine în contextul rezultatelor din ultima perioadă, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și al obiectivelor de performanță ale clubului”, a transmis CSM București pe site-ul oficial.

Înlocuitoarea antrenoarei din Muntenegreu va fi Iulia Curea, care are o legătură strânsă cu CSM București.

Iulia Curea preia funcția de antrenor principal al echipei. Legătura sa cu CSM București și activitatea din cadrul colectivului tehnic îi oferă o bună cunoaștere a lotului, a identității clubului și a așteptărilor care însoțesc această responsabilitate.

Clubul oferă sprijin Iuliei Curea și colectivului tehnic pentru pregătirea echipei și îndeplinirea obiectivelor din competițiile interne și europene”, a mai precizat CSM.

Bojana Popovic a rezistat doar un an pe banca echipei CSM București. Aceasta fusese numită în funcția de antrenor în noiembrie 2025, după plecarea lui Adi Vasile.

Popovic, care are în palmares și Liga Campionilor, a mai antrenat-o în cariera sa pe Buducnost. A fost și selecționerul Muntenegrului.

Cine este Iulia Curea

Iulia Curea, noul antrenor al „tigroicelor”, are 44 de ani și lucrează în cadrul clubului din 2020, după retragerea din activitate.

În cariera sa de jucătoare, aceasta a evoluat pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București.

Curea va debuta pe banca echipei miercuri, 11 noiembrie, în meciul cu Corona Brașov din Liga Florilor.

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