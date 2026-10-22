Cum alegi o asigurare CASCO în funcție de nevoi și buget, pentru mașina familiei 

Pentru multe familii, mașina este indispensabilă în organizarea vieții de zi cu zi, de la drumurile către serviciu și școală, până la cumpărături și vacanțe.

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O avarie neprevăzută poate însemna nu doar cheltuieli importante, ci și modificarea programului întregii familii. De aceea, atunci când vine vorba despre protecția autoturismului, diferența dintre asigurarea obligatorie RCA și o poliță facultativă CASCO poate deveni esențială.

Cele două tipuri de asigurare au roluri diferite. RCA acoperă prejudiciile provocate terților în urma unui accident pentru care șoferul asigurat este răspunzător, în timp ce CASCO poate acoperi daunele propriului autoturism, în funcție de riscurile incluse în contract. În lipsa unei polițe CASCO, costurile reparațiilor după un accident produs din vina șoferului, o avarie în parcare sau un eveniment precum grindina pot rămâne în sarcina proprietarului.

Pentru a decide dacă o astfel de asigurare este potrivită, șoferii trebuie să ia în calcul nu doar prețul poliței, ci și valoarea mașinii, modul în care o utilizează și impactul pe care o reparație neprevăzută l-ar putea avea asupra bugetului familiei.

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