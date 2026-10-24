Dallas Mavericks ar fi încercat să afecteze imaginea lui Luka Doncic (27 de ani) după ce l-a cedat la Los Angeles Lakers.

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La peste un an și jumătate de la transferul care a șocat NBA, ies la iveală informații despre modul în care Mavericks ar fi încercat să justifice renunțarea la Doncic.

The Athletic susține că formația din Dallas ar fi recurs la o campanie de denigrare în culise pentru a-și justifica decizia de a renunța la superstarul sloven.

Dallas Mavericks ar fi încercat să justifice renunțarea la Luka Doncic printr-o campanie de denigrare!

Sursa citată a remarcat că, de-a lungul carierei, inclusiv criticii care i-au reproșat problemele defensive, relația tensionată cu arbitrii sau condiția fizică i-au recunoscut valoarea excepțională.

Excepția ar fi fost chiar fosta sa echipă! Mavericks ar fi depus eforturi intense pentru a justifica trade-ul din februarie 2025 printr-o campanie de denigrare.

După mutarea la Los Angeles Lakers, în presa americană au apărut numeroase informații despre greutatea lui Doncic, condiția fizică și presupusele obiceiuri din afara terenului.

La momentul transferului, Nico Harrison, managerul general de atunci al lui Dallas, a încercat să justifice mutarea exagerând importanța lui Anthony Davis, principalului jucător primit de echipa sa de la Lakers în schimbul slovenului.

Mavericks l-au cedat pe Doncic, alături de Maxi Kleber și Markieff Morris, într-o tranzacție la care au fost implicate trei echipe. I-au primit pe Davis, pe Max Christie și un pick din prima rundă a draft-ului din 2029.

Anthony Davis avea să joace doar 29 de meciuri pentru Dallas din cauza accidentărilor. La începutul acestui an a fost cedat la Washington Wizards, pentru care a debutat abia în octombrie.

Mutarea a provocat furia fanilor, Doncic fiind cel care condusese echipa până în finala NBA din 2024, cu doar câteva luni înainte. În noiembrie 2025, Harrison și-a pierdut postul din cauza rezultatelor slabe.

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