A făcut totul ca să fie eliminat! FOTO.  A luat roșu ca să joace cu CFR și a început să râdă! S-a dat de gol după meci: „E o chestiune șireată” +7 foto
Rodrigo Martins (stânga)/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

A făcut totul ca să fie eliminat! FOTO. A luat roșu ca să joace cu CFR și a început să râdă! S-a dat de gol după meci: „E o chestiune șireată”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 10:18
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 10:22
  • FC BOTOȘANI - PETROLUL 1-3. Rodrigo Martins (28 de ani), jucătorul „lupilor galbeni”, a fost eliminat după ce a forțat obținerea unui al doilea cartonaș galben.
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Autorul unei „duble”, fotbalistul portughez a fost avertizat prima dată în minutul 50, după ce a întârziat executarea unei lovituri libere din propria jumătate.

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FC BOTOȘANI - PETROLUL 1-3. Rodrigo Martins a făcut totul ca să fie eliminat

În acel moment, Martins ajunsese la patru cartonașe galbene, ceea ce ar fi însemnat o suspendare pentru partida din etapa următoare a Superligii cu CFR Cluj.

În prelungirile partidei, fotbalistul Petrolului a fost schimbat de Ricardo Sousa cu Kilian Ludewig.

Martins a încercat să tragă de timp la ieșirea de pe teren, încercând să obțină al doilea „galben”. S-a oprit cu doi metri înainte de ieșirea de pe teren, și-a scos apărătorile și s-a uitat permanent spre „central”.

Doar că a uitat de noua regulă. A depășit cele 10 secunde în care trebuie să iasă de pe teren, iar echipa sa a rămas în inferioritate numerică pentru următorul minut, provocându-i o criză de nervi lui Ricardo Sousa.

După ce FC Botoșani a obținut o aruncare de la margine, fotbalistul lusitan a revenit la marginea terenului și l-a șicanat pe Andrei Dumiter.

Marcel Bîrsan a văzut și el evenimentul și s-a întreptat imediat spre Martins pentru a-i arăta al doilea cartonaș galben.

Portughezul n-a protestat și a plecat zâmbind direct la vestiare.

Obținuse ce a vrut! Cartonașul roșu primit face ca suspendarea sa să se mute la următorul meci, cu Progresul Spartac, din Cupa României. Va putea juca în meciul cu CFR și va fi suspendat dacă va primi un nou cartonaș galben.

Rodrigo Martins, eliminat intenționat în FC Botoșani - Petrolul Foto captură VIDEO Prima Sport (6).jpg
Rodrigo Martins, eliminat intenționat în FC Botoșani - Petrolul Foto captură VIDEO Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Rodrigo Martins, eliminat intenționat în FC Botoșani - Petrolul Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Rodrigo Martins, eliminat intenționat în FC Botoșani - Petrolul Foto captură VIDEO Prima Sport (2).jpg Rodrigo Martins, eliminat intenționat în FC Botoșani - Petrolul Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpg Rodrigo Martins, eliminat intenționat în FC Botoșani - Petrolul Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Rodrigo Martins, eliminat intenționat în FC Botoșani - Petrolul Foto captură VIDEO Prima Sport (5).jpg
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Rodrigo Martins: „O chestiune șireată!”

La finalul meciului fotbalistul Petrolului a fost întrebat despre cele întâmplate și a lăsat să se înțeleagă că gestul său a fost unul planificat.

„Este o chestiune șireată, nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta. Vreau să-mi prezint scuzele pentru că voi rata următorul meci”, a declarat la Prima Sport.

4 goluri
si două pase decisive are Martins în 13 meciuri pentru Petrolul

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