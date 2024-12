Unirea Slobozia - CFR Cluj 1-1. Formația clujeană face un nou pas greșit și rămâne pe locul 5 în Superligă.

Dan Petrescu (56 de ani) a tras primele concluzii după jocul echipei sale și spune că regretă ieșirile pe care le- avut și care i-au adus, într-un final, cartonașul roșu.

CFR Cluj a ajuns la al doilea meci consecutiv fără victorie în Liga 1 și rămâne la 4 puncte în spatele liderului U Cluj.

Slobozia - CFR Cluj 1-1. Dan Petrescu: „Arbitrul nu a fost conectat la meci”

Tehnicianul lui CFR Cluj e de părere că jucătorii săi au avut atitudinea potrivită, însă nu au fost inspirați în fața porții. În plus, îl acuză pe arbitrul Coza că nu a luat decizii bune la anumite faulturi.

„Exact cum am spus, că va fi un meci greu. Am dominat meciul cap-coadă, dar, din păcate, au fost multe meciuri în care am jucat foarte bine, am produs ocazii şi nu am câştigat. Aşa s-a întâmplat şi azi, dar nu am reuşit să înscriem.

S-a jucat mai dur, iar arbitrul nu a fost conectat la meci aşa cum ar fi trebuit. S-au acordat multe faulturi aiurea, jucătorii lor se aruncau, cădeau, inventau faulturi şi, de aceea, cred că m-am supărat” a declarat Petrescu după meci, potrivit orangesport.ro.

Dan Petrescu: „Nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut”

Petrescu regretă reacțiile pe care le-a avut atât la primul, cât și al doilea galben, și pune situația pe seama presiunii jocului.

„Nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut, am luat două galbene, roşu, dar mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, s-au bătut. În faţa porţii am suferit.

Primul galben (n.r. - la repetarea penalty-ului celor de la Unirea Slobozia) pentru proteste l-am primit. L-am rugat frumos să-mi zică la penalty de ce la ei a dat şi la noi nu a dat. Să-mi zică să ştiu.

Am greşit, dar nu am vorbit urât, nu am înjurat. Nu aveam voie să fac ceea ce am făcut. Eram tensionat azi, nu am fost bine.

La fiecare meci e presiune, indiferent de ce am făcut acum un an sau acum o zi. Toată lumea vrea pe primul loc la CFR. Eu muncesc, jucătorii muncesc şi o să facem treabă. Dacă mă luam după ce zice lumea mă lăsam de mult.

Am contract pe trei ani, iar dacă cineva are probleme vine şi vorbeşte cu mine. Eu mă concentrez la echipă, merg pe drumul meu, îmi dau viaţa şi vedem ce va fi”, a mai spus Dan Petrescu.