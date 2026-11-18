Bosnia - România 2-1. Daniel Bîrligea, atacantul naționalei României, a reacționat după înfrângerea suferită de „tricolori” în ultimul meci din Liga Națiunilor.

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Bîrligea a deschis scorul încă din minutul 6, dar nu a fost de ajuns pentru ca România să se impună la Zenica.

Bosnia a marcat de două ori și i-a trimis pe „tricolori” la barajul pentru menținerea în Liga B a competiției.

Bosnia - România 2-1 . Daniel Bîrligea: „ Ne-am relaxat cam devreme”

„Cu siguranță ne doream un alt rezultat și sunt puțin… Am jucat o mare parte a meciului foarte bine, ne-am descurcat bine. Mi-a plăcut atitudinea până când s-a schimbat meciul. Au reușit să dea un gol foarte frumos, cel de-al doilea.

Cred ca trebuia să ne luptăm mai mult, ne-am relaxat cam devreme. Au venit peste noi și acolo s-a rupt jocul. Foarte puțin am vorbit cu domnul Hagi. Am făcut lucruri OK, dar trebuie să muncim, să fim mai atenți.

Ne reproșăm cu siguranță locul unde suntem. Merităm să fim acolo. Trebuie să muncim mai mult. Trebuie să luptăm mai mult pentru națiune”, a declarat Bîrligea la Antena 1.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 6 14 2 Bosnia și Herțegovina 6 11 3 Polonia 6 5 4 România 6 3

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