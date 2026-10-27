„Meciul cu FCSB a lăsat urme” Ce l-a nemulțumit pe Daniel Pancu după remiza cu Corvinul: „A fost aproape imposibil”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre remiza cu Corvinul Hunedoara, 0-0, în etapa #2 din Cupa României.

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Tehnicianul susține că echipa sa a întâmpinat dificultăți din cauza suprafeței de joc.

CORVINUL - RAPID 0-0 . Daniel Pancu: „Meciul cu FCSB a lăsat urme”

De asemenea, Pancu crede că înfrângerea din derby-ul cu FCSB, scor 1-4, încă îi macină pe elevii săi.

„Ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest joc. Bine, în primul rând, am plecat de la ideea să nu primim goluri, pentru că în ultimele deplasări am primit 7, puteau fi și mai multe. Din jucătorii odihniți pe care i-am avut la dispoziție, am trimis 10 din 11.

E clar că n-au ritm de joc. Corvinul și-a păstrat o mare parte dintre titulari. Terenul a fost foarte greu, aproape imposibil. Una peste alta, nu știu dacă să fiu mulțumit sau nemulțumit. Rămânem în cursa pentru locul 1, care este obiectivul nostru în această grupă, dar nu mai suntem la mâna noastră. Dacă băteam, eram.

E greu și pentru ei, până la urmă. Meciul pierdut cu FCSB a lăsat urme și s-a văzut și mental asta. Eu zic că sunt lucruri, pe undeva, și normale, dar, totuși, dacă suntem la o echipă care vrea să joace din 3 în 3 zile, trebuie să ne ridicăm mult mai repede, să uităm.

Și viața fotbalului îți oferă posibilitatea asta. Nu e că mă așteptam la mai mult, că și pentru Corvinul a fost foarte greu. Ne așteaptă un meci cu Csikszereda vineri. Mâine vom fi foarte mult pe drum. Obiectivul nostru e să ne recuperăm și obligatoriu să câștigăm”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Daniel Pancu: „Suntem obligați să câștigăm cu UTA pentru a câștiga grupa”

Întrebat dacă din punct de vedere psihic i-a fost mult mai dificil să pregătească meciul după dezastrul cu FCSB, antrenorul Rapidului a replicat:

„Nu, pentru că le-am cerut jucătorilor să uite repede. Nu cred că a fost greu, dar Corvinul joacă foarte bine pe teren propriu.

Rămânem cu regretul că nu am câștigat. Suntem obligați să câștigăm cu UTA pentru a câștiga grupa. Suntem la mâna noastră, că jucăm pe Giulești”, a concluzionat Pancu.

Clasament grupa A

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. UTA Arad 2 4 2. Rapid 2 4 3. Corvinul 2 4 4. FC Botoșani 2 1 5. Poli Timișoara 1 0 6. Minerul Lupeni 1 0

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