Lamine Yamal (19 ani) este încrezător că, într-o bună zi, va pune mâna pe Balonul de Aur.

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Starul Barcelonei a încheiat doar pe locul 3 în acest an, fiind devansat de Kylian Mbappe și de câștigătorul Harry Kane.

Anul trecut, Lamine a fost și mai aproape de trofeu, ocupând poziția secundă, în spatele lui Ousmane Dembele, laureatul din 2025.

Lamine Yamal, reacție după gala Balonului de Aur: „Va veni, lucrurile bune necesită timp”

Yamal a trebuit să se consoleze cu trofeul KOPA, acordat celui mai bun tânăr jucător, pe care l-a câștigat pentru al treilea an consecutiv.

Puștiul-minune al liderului din La Liga este convins că, mai devreme sau mai târziu, va veni și rândul său să cucerească cel mai râvit premiu individual.

„VA VENI, lucrurile bune necesită timp, am încredere în drumul pe care îl construiesc. Fără grabă, cu entuziasm și cu convingerea că, într-o zi, va veni momentul meu.

Felicitări câștigătorilor, atenția mea se îndreaptă din nou spre ceea ce contează cu adevărat: să fac ca FC Barcelona să câștige din nou”, a fost mesajul lui Yamal într-o postare pe contul personal de Instagram.

FOTO. Cele mai bune meme-uri după Gala Balonului de Aur 2026. Lamine Yamal și Kylian Mbappe, în centrul ironiilor

Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani) s-au clasat pe locurile 2 și 3 în clasamentul Balonului de Aur 2026, iar fanii de pe internet au dat startul glumelor la adresa vedetelor din La Liga.

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