Miercuri la prânz, Comisia Tehnică a analizat gesturile lui Daniel Pancu din meciul cu Elveția, scor 3-1, când a sărit să-l bată pe arbitru.

Pancu a fost prezent, a spus că a greșit grav și și-a prezentat scuze.

Mihai Stoichiță spune că toți cei din Comisie au fost de acord cu propunerea lui: păstrarea lui Pancu în funcție, dar să fie sancționat financiar.

La 8 zile distanță de meciul România U21 - Elveția U21, scor 3-1, în care Pancu a șocat prin gesturile pe care le-a avut la adresa arbitrului, FRF a avut prima acțiune oficială în care a luat în discuție acest caz.

Daniel Pancu, judecat de Comisia Tehnică a FRF după ce a sărit la arbitru la România U21 - Elveția U21

Comisia Tehnică s-a reunit miercuri înainte de prânz, la sediul FRF, pentru a judeca speța. În fața membrilor comisiei s-a prezentat și Daniel Pancu, însoțit de cei doi secunzi ai săi, Lucian Sânmărtean și Răzvan Rotaru.

Pancu și-a asumat din start comportamentul. „Am greșit, am spus-o și imediat după meci, o susțin și aici, în fața dumneavoastră. Îmi pare rău, am acționat doar în interesul echipei naționale, însă pentru ceea ce am făcut îmi prezint scuze”, a fost discursul lui Pancu.

CINE A ANALIZAT AZI CAZUL PANCU:

Mihai Stoichiță - președinte

Aurel Țicleanu - vicepreședinte

Lucian Burchel - președinte Școala de Antrenori

Dumitru Dumitriu

Miodrag Belodedici

Rodion Cămătaru

Ionel Augustin

Vlad Munteanu

Andrei Vochin

Care a fost concluzia Comisiei Tehnice?

A explicat Mihai Stoichiță pentru GOLAZO.ro: „ Toți cei prezenți acolo au fost de acord că Pancu a greșit. E clar că va trebui să plătească. Tocmai de aceea voi merge la președintele Răzvan Burleanu cu o propunere de sancțiune financiară pentru Pancu”.

Întrebat dacă se pune problema demiterii lui Pancu, șeful Comisiei Tehnice a adăugat: „Părerea celor prezenți, în unanimitate, a fost că trebuie să primeze meritul sportiv, iar acesta a fost că echipa națională a reușit să se califice la turneul final, deși poate că nu era favorită să câștige grupa. Trebuie să așteptăm și decizia UEFA, să vedem ce sancțiune vor dicta cei de acolo”.

România U21, cu Pancu pe bancă, a câștigat grupa preliminară din care a făcut parte. Le-a devansat pe Finlanda, Elveția, Albania, Muntenegru și Armenia și s-a calificat la turneul final, care va avea loc în vara anului viitor, în Slovacia. E al 4-lea Euro consecutiv la care România va fi prezentă.