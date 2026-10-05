Djokovic, batjocorit de Medvedev FOTO. Gestul făcut de rus la adresa lui Nole în meciul în care a fost descalificat +5 foto
Daniil Medvedev, gesturi sfidătoare la adresa lui Novak Djokovic/ Foto: captură VIDEO X
Tenis

Djokovic, batjocorit de Medvedev FOTO. Gestul făcut de rus la adresa lui Nole în meciul în care a fost descalificat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 21:43
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 21:43
  • Daniil Medvedev (30 de ani, #5 ATP) l-a ironizat pe Novak Djokovic (39 de ani, #11 ATP) înainte de a fi descalificat în meciul din semifinalele turneului de la Beijing.
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În timpul partidei, încheiată brusc la scorul de 7-5, 5-3 pentru sârb și 15-15 în game-ul al nouălea din setul secund, sportivul rus a făcut mai multe gesturi sfidătoare la adresa adversarului.

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FOTO. Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic în timpul semifinalei de la Beijing

Pe parcursul turneului, Djokovic a avut mai multe probleme din punct de vedere fizic. Fostul lider mondial se apleca în mai multe rânduri atunci când simțea nevoia să-și tragă sufletul după un schimb mai lung de mingi.

La scorul de 1-1 în setul secund, Medvedev l-a ironizat pe adversarul său, imitându-i gesturile.

Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic Foto captură VIDEO X .jpg
Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic Foto captură VIDEO X .jpg

Galerie foto (5 imagini)

Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic Foto captură VIDEO X .jpg Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic Foto captură VIDEO X .jpg Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic Foto captură VIDEO X .jpg Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic Foto captură VIDEO X .jpg Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic Foto captură VIDEO X.jpg
+5 Foto
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Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar fanii n-au ratat ocazia de a-și exprima părerea:

  • „Josnic”
  • „Un clovn care se comportă îngrozitor”
  • „Karma e o nenorocită”, au fost câteva comentarii lăsate pe X, potrivit tennis365.com

După ce Medvedev a fost descalificat, Novak Djokovic s-a calificat pentru a 7-a oară în finala turneului de la Beijing, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur (27 de ani, #9 ATP).

În schimb, rusul riscă să piardă tot ce a câștigat pentru parcursul său: 200 puncte ATP și cei aproximativ 200.000 de dolari

FOTO. Momentul care Medvedev a fost descalificat

Galerie foto (14 imagini)

Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X.jpeg
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