Djokovic, batjocorit de Medvedev FOTO. Gestul făcut de rus la adresa lui Nole în meciul în care a fost descalificat

- Daniil Medvedev (30 de ani, #5 ATP) l-a ironizat pe Novak Djokovic (39 de ani, #11 ATP) înainte de a fi descalificat în meciul din semifinalele turneului de la Beijing.
În timpul partidei, încheiată brusc la scorul de 7-5, 5-3 pentru sârb și 15-15 în game-ul al nouălea din setul secund, sportivul rus a făcut mai multe gesturi sfidătoare la adresa adversarului.
FOTO. Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic în timpul semifinalei de la Beijing
Pe parcursul turneului, Djokovic a avut mai multe probleme din punct de vedere fizic. Fostul lider mondial se apleca în mai multe rânduri atunci când simțea nevoia să-și tragă sufletul după un schimb mai lung de mingi.
La scorul de 1-1 în setul secund, Medvedev l-a ironizat pe adversarul său, imitându-i gesturile.
Galerie foto (5 imagini)
Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar fanii n-au ratat ocazia de a-și exprima părerea:
- „Josnic”
- „Un clovn care se comportă îngrozitor”
- „Karma e o nenorocită”, au fost câteva comentarii lăsate pe X, potrivit tennis365.com
După ce Medvedev a fost descalificat, Novak Djokovic s-a calificat pentru a 7-a oară în finala turneului de la Beijing, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur (27 de ani, #9 ATP).
În schimb, rusul riscă să piardă tot ce a câștigat pentru parcursul său: 200 puncte ATP și cei aproximativ 200.000 de dolari