Djokovic, batjocorit de Medvedev FOTO. Gestul făcut de rus la adresa lui Nole în meciul în care a fost descalificat

Daniil Medvedev (30 de ani, #5 ATP) l-a ironizat pe Novak Djokovic (39 de ani, #11 ATP) înainte de a fi descalificat în meciul din semifinalele turneului de la Beijing.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În timpul partidei, încheiată brusc la scorul de 7-5, 5-3 pentru sârb și 15-15 în game-ul al nouălea din setul secund, sportivul rus a făcut mai multe gesturi sfidătoare la adresa adversarului.

FOTO. Daniil Medvedev l-a ironizat pe Novak Djokovic în timpul semifinalei de la Beijing

Pe parcursul turneului, Djokovic a avut mai multe probleme din punct de vedere fizic. Fostul lider mondial se apleca în mai multe rânduri atunci când simțea nevoia să-și tragă sufletul după un schimb mai lung de mingi.

La scorul de 1-1 în setul secund, Medvedev l-a ironizat pe adversarul său, imitându-i gesturile.

Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar fanii n-au ratat ocazia de a-și exprima părerea:

„Josnic”

„Un clovn care se comportă îngrozitor”

„Karma e o nenorocită”, au fost câteva comentarii lăsate pe X, potrivit tennis365.com

După ce Medvedev a fost descalificat, Novak Djokovic s-a calificat pentru a 7-a oară în finala turneului de la Beijing, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur (27 de ani, #9 ATP).

În schimb, rusul riscă să piardă tot ce a câștigat pentru parcursul său: 200 puncte ATP și cei aproximativ 200.000 de dolari

FOTO. Momentul care Medvedev a fost descalificat

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport