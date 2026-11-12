Săgeți către Kopic Danny Armstrong îl laudă pe Campos: „Marea diferență” + ce l-a făcut să vrea să renunțe la fotbal

Danny Armstrong a traversat momente în care s-a gândit serios să renunțe la fotbal, însă astăzi este unul dintre cei mai apreciați jucători din Liga 1

Scoțianul în vârstă de 29 de ani a bifat în România un nou început și contribuie la revenirea clubului în prim-planul fotbalului românesc

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El a fost subiectul unui interviu realizat de Daily Mail. Jurnalistul Hugh MacDonald a venit la București, a asistat la câteva meciuri ale lui Dinamo și a vorbit cu scoțianul într-un restaurant din Capitală.

„Popularitatea sa se vede cel mai bine în zilele de meci. Când Armstrong iese de pe tunelul stadionului, suporterii dinamoviști îi scandează numele, iar atmosfera se încinge în peluză. Este o imagine cu totul diferită față de perioadele dificile prin care a trecut în carieră, când viitorul său în fotbal era incert”, scrie ziaristul britanic.

Danny Armstrong, de la problemele de la Wolves la relansarea carierei

Drumul lui Armstrong nu a fost lipsit de obstacole. În adolescență, făcea naveta de la Ayr la Hamilton pentru antrenamente, iar efortul acumulat a început să-și spună cuvântul. În jurul vârstei de 15 ani, fotbalistul simțea că pierde alte experiențe specifice vârstei și lua în calcul să se oprească.

„Aproape că am renunțat o dată. Altă dată am crezut că totul s-a terminat și mă gândeam să ofer antrenamente individuale sau să devin antrenor personal”, i-a mărturisit extrema dinamovistă lui MacDonald.

Intervenția lui George Cairns, antrenor la Hamilton, a contribuit la schimbarea deciziei. După ce părinții jucătorului i-au transmis că acesta nu mai dorea să continue, tehnicianul le-a cerut să-l aducă la o discuție. Armstrong a rămas la club, iar un hat-trick înscris într-un meci de juniori împotriva lui Rangers i-a redat încrederea.

Ulterior, scoțianul a ajuns la Wolverhampton Wanderers, deși avusese și o ofertă de la Rangers, pe care a ales să o refuze. Privind în urmă, consideră că decizia nu a fost inspirată. La Wolves nu a reușit să se apropie de prima echipă, iar lipsa oportunităților l-a adus într-un nou moment critic.

„A fost foarte, foarte dificil. Nu am jucat din mai până în noiembrie. Stăteam lângă telefon și speram să sune cineva cu o ofertă. M-am gândit să renunț la tot și să mă apuc de antrenorat sau să devin antrenor personal”, a rememorat Armstrong.

John McGlynn, omul care i-a redat încrederea lui Armstrong

Șansa a venit de la John McGlynn, antrenorul lui Raith Rovers la acel moment. Tehnicianul i-a oferit posibilitatea de a se alătura echipei, chiar dacă primul meci de verificare nu a fost unul reușit. Armstrong recunoaște că și el a avut o contribuție la prestația slabă a formației.

Un alt joc amical a fost însă mai convingător, iar McGlynn i-a propus un contract inițial pentru nouă partide, în condițiile unui buget limitat. Scoțianul a profitat de oportunitate și a marcat de cinci ori în cele nouă meciuri, rezultate care au dus la prelungirea înțelegerii.

„El m-a salvat”, a spus Armstrong despre fostul său antrenor. „Este un geniu. Pune foarte mult accent pe detalii, pe detalii, pe detalii. Este un antrenor extraordinar, iar fotbalul este o obsesie pentru el. Nu am mai întâlnit un om ca el. Mi-a salvat cariera și m-a făcut să cred că pot reuși.”

După experiența de la Raith Rovers, Armstrong a evoluat și pentru Ross County, înainte de a avea un sezon bun la Kilmarnock, sub comanda lui Derek McInnes. Perioadele dificile au contribuit, în opinia sa, la formarea caracterului și la maturizarea ca jucător.

„Experiențele te construiesc. Au existat perioade grele, dar poți privi în urmă, le poți înțelege și poți vedea cum te-au ajutat. Fotbalul presupune multă muncă”, a explicat scoțianul.

Hat-trick -ul împotriva lui FCSB, momentul special din cariera lui Danny Armstrong

Unul dintre cele mai importante momente ale perioadei petrecute în România a fost derby-ul în care Armstrong a înscris de trei ori împotriva lui FCSB. Reușita a venit într-un context dificil pentru Dinamo, care traversa o perioadă slabă și nu mai câștigase confruntarea de mai mulți ani.

„A fost ceva incredibil. Nici acum nu cred că am realizat cât de important a fost. Oamenii îmi spun că a fost cea mai frumoasă zi din viața lor. Nu îi mai învinseserăm de cinci sau șase ani. În plus, eram într-un moment dificil, cu rezultate slabe. Iar apoi am marcat trei goluri. Și acum mi se face pielea de găină când mă gândesc”, a povestit Armstrong.

Scoțianul spune că atmosfera creată de fani a contat în decizia de a accepta oferta lui Dinamo. Se interesase de club cu un an înainte, dar alesese atunci să continue la Kilmarnock. În momentul în care formația din Capitală i-a prezentat istoria și proiectul sportiv, a devenit convins că mutarea reprezintă pasul potrivit:

„Există aici o adevărată cultură fotbalistică. Înseamnă foarte mult pentru oameni, iar mie îmi place asta. Nu mi-a fost foarte greu să vin, pentru că mă interesasem de club cu un an înainte, dar atunci am rămas la Kilmarnock. Când Dinamo a venit cu oferta, mi-a arătat imagini și mi-a vorbit despre istoria clubului, am fost convins”.

Armstrong a explicat că își dorea să iasă din zona de confort și să încerce să se afirme într-un alt campionat: „Am știut că venise momentul să încerc să-mi construiesc un nume în altă parte. Voiam să mă testez, să rămân deschis altor oportunități și să încerc să ajung la cel mai înalt nivel posibil”.

Dinamo - obiectiv european și speranțe la titlu

La Dinamo, Armstrong evoluează în partea dreaptă a atacului, de unde are libertatea să intre spre centru și să contribuie la construcția ofensivă.

Antrenorul Nuno Campos îi oferă încredere, iar scoțianul consideră că schimbările aduse de tehnician au avut un efect important asupra echipei, făcând și o comparație cu mandatul lui Zeljko Kopic.

„Marea diferență din acest sezon este antrenorul. A venit și a schimbat complet mediul și atmosfera. A readus distracția și te face să-ți dorești să vii la antrenamente”, a explicat fotbalistul, care a precizat că tehnicianul lui Dinamo îi cere să fie un jucător dominant și creativ în treimea adversă, descriindu-și așteptările prin termenul „monstru”.

Dinamo se află în luptă pentru primele poziții ale Superligii, la egalitate cu liderul U Craiova, iar Armstrong consideră că primul obiectiv trebuie să fie revenirea clubului în competițiile europene.

Suporterii visează și la titlul de campioană, trofeu pe care formația din Ștefan cel Mare nu l-a mai câștigat de aproximativ două decenii.

„Suntem o echipă bună și jucăm un fotbal frumos. Dar să luăm lucrurile meci cu meci”, a transmis scoțianul.

Nici situația contractuală nu reprezintă, deocamdată, o preocupare pentru el. Înțelegerea sa expiră la finalul sezonului, existând și o opțiune de prelungire, însă Armstrong a precizat că „discuțiile vor fi lăsate pentru perioada de după Crăciun”.

În paralel, fotbalistul speră să atragă atenția selecționerului Scoției. Nu a fost inclus pe listă la cea mai recentă convocare, dar spune că prioritatea sa rămâne evoluția de la club și că visul de a-și reprezenta țara este în continuare prezent. Armstrong este eligibil și pentru naționala Irlandei.

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