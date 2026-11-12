Cristiano Jr. (16 ani), fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), a debutat în tricoul naționalei U17 a Portugaliei, în victoria obținută în fața Andorrei, scor 4-0.

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La fix o săptămână după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la echipa națională, după 23 de ani petrecuți în tricoul primei reprezentative, fiul său a bifat primele minute la selecționata U17.

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Cristiano Ronaldo Junior a debutat pentru naționala Portugaliei

Cristianinho a fost trimis pe teren în minutul 73 al partidei cu reprezentativa similară a Andorrei, din preliminariile Campionatului European. Acesta i-a luat locul lui Diego Farinha.

Fiul lui Ronaldo a evoluat cu numărul 18 pe tricou și a fost aproape de gol în minutul 88, când a reluat periculos cu capul, scrie abola.pt.

🚨JUST IN: Cristiano Ronaldo Jr made his debut for Portugal’s U17 team. https://t.co/VS3uK93eVZ — Polymarket Sports (@PolymarketSport) November 12, 2026

La acel moment, tabela arăta deja 4-0 pentru selecționata antrenată de Filipe Ramos. Diego Farinha, cu o „dublă”, Kaua Miranda și Rafael Cabral au punctat pentru lusitani.

Sâmbătă, naționala U17 a Portugaliei își va continua aventura în preliminariile Campionatului European, când va întâlni Bulgaria. Trei zile mai târziu, lusitanii vor da piept cu Serbia.

Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei: cifrele unei cariere legendare

Potrivit UEFA, portughezul a adunat 234 de selecții și 146 de goluri, fiind atât fotbalistul cu cele mai multe apariții, cât și cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

La națională, Cristiano a debutat când avea 18 ani. În următoarele două decenii, a devenit liderul reprezentativei și a stabilit recorduri care păreau greu de imaginat.

A ajuns la borna de 100 de goluri internaționale în septembrie 2020, iar în septembrie 2021 a depășit recordul deținut de iranianul Ali Daei, devenind cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

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