Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV +8 foto
Foto: captură video Instagram/@inter
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Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 21:01
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 21:01
  • David Popovici (22 de ani), campionul olimpic la 200 de metri liber, a acordat un interviu pentru canalele media ale clubului Inter Milano.
  • Popovici a fost prezent duminică, 8 noiembrie, pe stadionul San Siro, la partida Inter - Como, câștigată de echipa lui Cristi Chivu cu 2-0.
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Înotătorul a vorbit despre realizările sale, rivalitatea cu chinezul Pan Zhanle, admirația pentru Cristi Chivu (46 de ani) și momentele importante din cariera sa.

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David Popovici, declarații spectaculoase la Inter TV

Campionul român a recunoscut că a fost prima dată când a asistat la un meci important de fotbal și s-a declarat impresionat de dimensiunile stadionului.

„Uneori concurez și eu în arene mari, dar cred că nimic nu se compară cu dimensiunile stadionului San Siro.

Sincer, îmi este puțin rușine să spun asta, dar este prima dată când asist la un meci adevărat de fotbal. Am mai fost la unul mai mic când eram copil, însă am plecat devreme din cauza ploii.

Sunt foarte fericit că prima mea experiență de acest fel este alături de Inter”, a declarat David Popovici.

Galerie foto (8 imagini)

David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter David Popovici, întâlnire cu Cristi Chivu după Inter - Como. Foto: captură Instagram/@inter
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David Popovici, despre Cristi Chivu: „Este o sursă uriașă de inspirație pentru români”

Întrebat despre antrenorul lui Inter, Popovici a vorbit despre influența pe care fostul căpitan al naționalei o are asupra sportivilor din România.

„Chivu este o sursă uriașă de inspirație pentru foarte mulți români. Mulți îl admiră, de la copiii din academiile de fotbal până la antrenori și sportivi, în general.

Faptul că un român antrenează o echipă atât de importantă, la care în trecut a fost antrenor și Mircea Lucescu, este un lucru deosebit.

Este un privilegiu pentru mine să fiu aici și să pot învăța din această experiență”, a declarat Popovici.

Apropo, antrenorul meu este și el un mare fan al lui Chivu și a insistat să-i transmit salutări când îl întâlnesc. Mi-a spus de mai multe ori: «Când îl vezi, te rog să-l saluți din partea mea!». I-am promis că o voi face. David Popovici, înotător român

David Popovici, despre rivalitatea cu Pan Zhanle: „Îi urez succes, dar vreau să-l devorez”

Un alt subiect al interviului a fost rivalitatea dintre David Popovici și chinezul Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100 de metri liber.

„Pan este prietenul meu chinez. Suntem mari rivali în bazin de doi sau trei ani.

Am considerat că ar fi o idee bună să vină în România și să ne antrenăm împreună, pentru că este un sportiv extraordinar și am multe de învățat de la el. Sunt convins că și el are lucruri de învățat de la mine.

Chiar dacă rivalitatea este foarte mare, de ce să nu învățăm unul de la celălalt? Sportul înseamnă, până la urmă, fair-play, respect și prietenie”, a explicat Popovici.

46,40 secunde
este recordul mondial la 100 de metri liber, stabilit de chinezul Pan Zhanle pe 31 iulie 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris

Întrebat ce se întâmplă atunci când îl întâlnește pe Pan înaintea unei curse, românul a oferit un răspuns surprinzător.

„Îi urez sincer mult succes, lui și tuturor celorlalți, dar tot vreau să-i devorez de vii.

Este un lucru despre care sportivii nu vorbesc foarte des. Vorbim despre calm, echilibru și o abordare sănătoasă, dar există și o parte din noi care se bazează pe furie.

Nu aș numi-o ură, ci furie. Dorința de a atinge primul peretele”, a declarat Popovici.

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (1).jpg
David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (1).jpg

Galerie foto (32 imagini)

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (1).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (2).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (3).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (4).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (5).jpg
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David Popovici: „M-am simțit regele lumii timp de 10-15 minute”

Popovici a rememorat și momentul din 2022, când a stabilit recordul mondial în proba de 100 de metri liber, la Campionatele Europene de la Roma.

„Îmi amintesc că, imediat după ce am doborât recordul mondial, timp de 10-15 minute m-am simțit ca și cum aș fi fost regele lumii.

Este un sentiment care nu poate fi descris în cuvinte. Să știi că ești primul om din istorie care a reușit ceva este extraordinar.

Dar sentimentul trece după 10-15 minute. Revii treptat la realitate și îți dai seama că, așa cum spunea Kobe Bryant, treaba nu este terminată”, a explicat Popovici.

După aurul olimpic, sentimentul acela că sunt regele lumii a durat doar cinci sau zece minute. În timp, toleranța crește. Dar a fost un vis devenit realitate. Ceva la care am visat absolut în fiecare zi de când aveam 10 sau 11 ani. David Popovici, înătător român

Campionul român a vorbit și despre presiunea pe care o resimte înaintea marilor competiții.

„Da, îmi este frică înaintea fiecărei finale olimpice. Este absolut normal, suntem oameni.

Dar încerc să mă bucur de această presiune. Noi, sportivii, suntem privilegiați că putem trăi asemenea momente și că alegem să trecem prin ele.

Chiar dacă îmi este teamă, îmi place să controlez această frică și să merg înainte. Momentele acestea mă fac să mă simt viu”, a declarat Popovici.

La finalul interviului, campionul olimpic a transmis și un mesaj pentru suporterii nerazzurrilor:

Forza Inter! Sunt foarte bucuros că mă aflu aici. Cred că experiența și întregul proces sunt mult mai importante decât rezultatul, indiferent dacă este vorba despre o victorie sau o înfrângere. Așa că „Enjoy the process” (n.r. - bucură-te de parcurs). David Popovici, înătător român

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