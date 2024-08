Delegația română de la Paris a organizat o conferință de presă la care a fost prezent David Popovici (19 ani).

După ce a obținut medalia de aur la 200 metri liber și medalia de bronz la 100 de metri, înotătorul român făcut un apel în care a îndemnat copiii să facă sport și a ținut să aplaude toți participanții la Jocurile Olimpice.

David Popovici: „Trebuie să facem sport, să facem mai mult sport în țara asta”

Popovici le-a mulțumit tuturor persoanelor prezente la conferința de presă și a vorbit despre cât de important e sportul în viața fiecăruia, dar mai ales a copiilor.

„Mulțumesc că sunteți aici. E foarte frumos, sunt impresionante grădina, clădirea și tot. Mă bucur să văd atâtea fețe familiare. Aș vrea să o spun, că acum ascultă toată lumea, că sunt în fața acestui microfon. Trebuie să facem sport, să facem mai mult sport în țara asta, să meargă mai mulți copii la sport. E important să facă mișcare.

Va vorbi mai mult despre asta antrenorul meu, despre cum e nevoie de mai mulți bani în sport, pentru infrastructură. Ce vreau să spun este felicitări tuturor care au concurat, felicitări celor de la canotaj pentru medalii, felicitări nouă.

Știm cât de mult am muncit împreună cu familiile și echipele noastre. Numai noi știm cât de mult am muncit să ajungem aici. Sunt foarte mândru de voi, vreau încă o dată să vă aplaud. Sunt mândru și de mine, pentru că visez la asta de când eram copil. Mă bucur să vă am pe toți alături, o țară în spate.

Vă mulțumesc și vouă. Am făcut copilul din mine foarte fericit. Poate nu sunt eu cel mai matur sau în vârstă din delegație, dar chiar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândri. Baftă și hai, România!”, a spus David Popovici.

„Am simțit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet”

„Acum mă simt mult mai bine și mai liniștit. Tot nu am reușit să dorm bine aseară, dar asta pentru că eram foarte entuziasmat. Am simțit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet când am terminat cu acest concurs pentru că a fost o călătorie foarte grea. Nu au fost numai 4 zile sau 10 zile cât am stat la Paris, ci au fost niște ani foarte grei .

Mă gândesc la vacanța în care urmează să plec, în foarte scurt timp, iar pentru Jocurile Olimpice de peste 4 ani să fim sănătoși, să fim OK și să ne auzim cu bine.

Pentru Jocurile Olimpice de atunci ne vom gândi la ele când vom începe ciclul olimpic. Mai sunt destule competiții până atunci și nu cred că ar fi prea înțelept din partea mea să mă stresez de acum pentru 2028, care se va întâmpla în Los Angeles”.