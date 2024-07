Visează la NBA Denis Bădălău, viitorul star al baschetului românesc

Denis Bădălău, viitorul star al baschetului românesc.

La 18 ani, s-a duelat cu Barcelona, Real Madrid, Maccabi Tel Aviv sau Steaua Roșie Belgrad.

El participă în aceste zile la turneul Mastercard Rising Star, de la Cluj

*Articol scris de David Istrate (Cluj)

Naționala U18 de baschet masculin a României s-a calificat în finala turneului Mastercard Rising Stars, organizat la Cluj-Napoca, și va întâlni din nou Grecia, formație pe care a învins-o cu 73-72 în primul meci disputat de tricolori în Sala Sporturilor „Horia Demian”.

Generația 2006-2007 este considerată a fi cea mai promițătoare din baschetul românesc, iar liderul ei este Denis Bădălău, care în ultimii doi ani a jucat la Olimpia Milano.

La acest turneu, baschetbalistul născut în Giurgiu a fost cel mai bun marcator al echipei în duelurile cu Grecia și Kosovo, în al doilea meci reușind să înscrie coșul victoriei.

„Sunt foarte bucuros pentru evoluția noastră de la acest turneu. Au fost trei meciuri grele. Din punctul meu de vedere, în foarte puțin timp am reușit să arătăm faptul că suntem chiar o echipă, suntem o familie, suntem destul de uniți.

Avem un minus – faptul că nu vorbim foarte mult. Dar asta se reglează în timp. Până la urmă, am câștigat două meciuri, am pierdut un meci, urmează finala mare și jucăm să câștigăm, nu?”, povestește cu încredere și realism Denis.

Naționala U18 se pregătește pentru Campionatul European, divizia B, de la Skopje, Macedonia, acolo unde România își propune să lupte pentru calificarea în divizia A:

„Cu siguranță vreau să ieșim din grupe. Vreau să ne calificăm în sferturile de finală de pe primul loc. Nu am făcut calcule exacte despre cum vor fi sferturile de finală, dar vreau să ieșim din grupe și apoi să ne batem cot la cot cu toate echipele.

Până la urmă, avem cea mai frumoasă generație și de-asta suntem aici să ne luptăm cu toată lumea.”

Calitățile de lider ale lui Denis, calitatea sa individuală și modul în care se comportă pe teren au făcut ca acesta să ajungă pe radarul echipei naționale de seniori.

„Am vorbit un pic cu coach Mihai Silvășan (n.r. - antrenorul naționalei României). Când am auzit că aș putea să vin să mă antrenez cu seniorii echipei naționale a fost o bucurie maximă.

Prima ocazie s-a ivit în februarie, când au avut meciul cu Luxemburg, dar atunci au fost două turnee foarte importante și nu am putut să particip. Dar știu că în această vară se va face o pregătire cu echipa de seniori și, după ce se termină Europeanul U18, îmi va face mare plăcere să mă duc acolo și să fiu antrenat de Mihai Silvășan.

Din punctul meu de vedere, e un om excepțional și cred că și un antrenor foarte bun. O să vedem ce se întâmplă.”

În 2021, a avut de ales între campioana României și Italia

Denis Bădălău a început baschetul la vârsta de 5 ani, participând frecvent la meciurile de seniori ale lui CSS Giurgiu.

După șase ani, a plecat singur la București și a început să joace baschet la Laguna Sharks, având prestații tot mai solide în campionatul național.

În 2021, la vârsta de 15 ani, a primit două oferte: una de la U-BT Cluj-Napoca, formație care tocmai devenise campioana României, și cealaltă din Italia, de la Basket Todi.

A venit la Cluj și s-a antrenat timp de două săptămâni cu echipa de seniori, după care s-a dus în Italia pentru a vedea cum e acolo și, în cele din urmă, a ales cea de-a doua variantă.

Adaptarea nu a fost ușoară, fiindcă Denis nu vorbea atunci nici italiană, nici engleză, însă treptat s-a simțit din ce în ce mai bine și a câștigat campionatul în regiunea Umbria.

A urmat un try-out la Olimpia Milano, sub privirile lui Ettore Messina și Mario Fioretti, secundul său, iar în vara lui 2022 a făcut pasul spre cea mai titrată echipă din baschetul italian.

„La Todi Basket, locuiam într-un apartament cu doi sârbi și un ucrainean. Am învățat engleză folosind Google Translate.

Când am fost să dau probe la Olimpia parcă am ajuns într-o altă lume. Erau cu totul și cu totul alte condiții.

Când am ajuns în apartament, mă aștepta un ghiozdănel cu numele meu pe el și cu tot felul de echipamente. Am mers la antrenamente, am făcut individualizare, iar antrenorii au fost foarte plăcuți.”

După un an de adaptare, Denis a avut parte de un sezon excelent alături de Olimpia Milano: a devenit campion al Italiei la categoria U19, a câștigat Cupa Italiei și s-a calificat la Final 8-ul Euroligii de juniori.

„E un sentiment pe care nu pot să îl explic. Atunci când s-a fluierat la final și am câștigat titlul, a fost o senzație pe care probabil că nu o să o retrăiesc pentru că a fost primul meu campionat.

A fost tare greu să-l câștigăm, fiindcă că a fost un sezon foarte lung, cu foarte multe meciuri amicale, foarte multe turnee și foarte multe antrenamente.

Zile de pauză au fost foarte puține însă, până la urmă, toată munca noastră a fost răsplătită prin câștigarea campionatului, a cupei și a altor turnee.”

Sezon perfect alături de Olimpia Milano pentru Denis Bădălău

Jucătorul de 2 metri care evoluează pe pozițiile 3-4 a avut prestații solide la turneul final al Cupei Italiei, însă, o săptămână mai târziu, la unul din turneele Euroligii de juniori, și-a ridicat evoluțiile la un cu totul alt nivel.

Într-un duel cu Steaua Roșie Belgrad, baschetbalistul născut în 27 ianuarie 2006 a adunat 34 de puncte, 11 recuperări, 5 pase decisive și un indice al eficienței de +38.

Apoi, în ultimul meci al grupei, cel cu Maccabi Tel Aviv, Denis a contabilizat 19 puncte, 7 recuperări, 3 intercepții și 2 pase decisive, iar Olimpia Milano s-a calificat în finală.

Italienii au fost învinși în ultimul act de FC Barcelona, dar reprezentantul nostru a fost cel mai bun marcator al finalei: 25 de puncte, 8 recuperări, 2 pase decisive, 2 intercepții și 2 capace și, drept urmare, a fost inclus în echipa ideală a turneului.

„Am căpătat foarte multă încredere după turneul respectiv. Când mai aveam meciuri cu prestații mai slabe, mă gândeam că e doar o zi proastă și că eu de fapt sunt jucătorul care a avut evoluțiile respective la Adidas Next Generation Tournament, în campionat sau în Cupa Italiei.

Nu se rezumă totul la un meci prost, la al doilea meci prost. Am învățat foarte mult în acest an cum să mă adaptez la diferite situații și am realizat că dacă nu merge treaba în atac, pot să fac diferența și în apărare sau de pe bancă.”

Două luni mai târziu, Olimpia Milano a devenit campioana națională a Italiei la categoria U19, câștigând cu 95 la 82 finala cu Derthona Basket.

Denis Bădălău a marcat 18 puncte și a fost inclus din nou în cvintetul ideal al turneului.

A urmat Final 8-ul Euroligii de juniori, unde lombarzii au dat de doi adversari foarte puternici: Real Madrid și Mega Basket Belgrad.

„M-am duelat cu cei mai buni jucători europeni și cred că asta a fost cea mai tare chestie. În astfel de confruntări trăiesc un sentiment de încredere și, mai ales, un sentiment de competitivitate.

Mie nu mi-este rușine să recunosc că adversarii sunt mai buni decât mine. Dar asta mă face să muncesc și mai mult pentru a-i ajunge pe băieții respectivi și pentru a mă asigura că se vorbește și de mine, nu doar de ei.”

Nikola Mirotic, luat ca exemplu de liderul naționalei U18

Tot în actuala stagiune, Denis a avut ocazia de a se antrena cu echipa de seniori a Olimpiei Milano, care a devenit campioana Italiei pentru a 31-a oară și care are în palmares trei trofee ale Euroligii, trei cupe Saporta și două cupe Korac.

În plus, italienii sunt antrenați de Ettore Messina, unul dintre cei mai buni antrenori europeni din istorie.

„Când am ajuns la primul antrenament al seniorilor eram un pic emoționat dar mai mult entuziasmat pentru faptul că am călcat pe același parchet cu Nikola Mirotic, Kyle Hines sau Devon Hall, niște jucători care au câștigat niște trofee importante și au avut niște cariere frumoase.

A fost un sentiment foarte plăcut pentru mine, fiindcă am simțit că munca mea a dat roade. Asta m-a făcut bucuros și mi-a dat un alt motiv pentru care să muncesc mai mult în fiecare zi și să îmi doresc să ajung la ei.

Nu vreau să fiu juniorul de la echipă, ci să fiu cel care dă tonul la echipă, chiar la echipa mare.”

Cu toate că nu a primit sfaturi de la Ettore Messina, Denis a avut o discuție despre ce înseamnă să fii junior la un club atât de important cu Nikola Mirotic, baschetbalist cu meciuri la formații precum Chicago Bulls, Real Madrid sau Barcelona.

„Am vorbit cu el la duș despre faptul că un junior trebuie să meargă la antrenamente cu cel puțin o oră înainte de seniori să își facă încălzirea, exercițiile, aruncările, poate chiar sală de forță. Ideea e că trebuie să arate tuturor și, mai ales, staff-ului că e acolo să muncească mai mult decât oricine și să își câștige minutele la antrenamente și, cu ajutorul lui Dumnezeu, în campionat.

L-am urmărit foarte mult pe Nikola Mirotic, m-am antrenat cu el și asta m-a ajutat foarte mult. Am aplicat multe din mișcările sale. Tot ce face el e natural. Se bazează foarte mult pe jocul de picioare și așa reușește să fenteze apărătorii. Chestia asta m-a ajutat foarte mult pentru că i-am folosit mișcările.”

Această disponibilitate de a munci mai mult și accentul pus pe pregătirea fizică este ceea ce face diferența între baschetul juvenil din Italia și cel din România.

Liderul naționalei a explicat că de la jumătatea lunii februarie până la finalul sezonului, el și colegii săi de la Olimpia Milano au avut în fiecare zi antrenamente cu mingea, antrenamente în sala de forță și pregătire fizică.

Draftul NBA – visul lui Denis Bădălău

Chiar dacă mulți dintre jucătorii europeni din generația sa au decis să își continue cariera în universitățile americane, care sunt extrem de atractive datorită banilor pe care îi oferă, Denis Bădălău a ales un alt drum.

Denis Bădălău, în timpul interviului

În stagiunea următoare, va face pasul spre o echipă de seniori din Italia și va continua să joace și la categoria U19 pentru a fi considerat jucător autohton în Italia.

„Cei din colegii plătesc foarte mult și am luat un pic în calcul varianta asta. Însă m-am gândit dincolo de banii respectivi, fiindcă am văzut multe exemple de jucători care au evoluat pe bani mulți în Statele Unite și apoi s-au întors pe bani puțini.

Eu nu am nevoie de bani la 19-20 de ani, ci o să mă axez pe asta mai târziu, când voi fi la apogeul carierei mele.

În următorii ani mă voi axa pe experiența cu seniorii, pe fizicul meu și pe tehnica mea individuală. În momentul de față, agentul meu e în discuții cu ceva echipe însă nu o să dau nume fiindcă e devreme.”

În prezent, Denis este de părere că principalele calități ale jocului său sunt capacitatea de a recupera ofensiv, atitudinea pe care o are pe teren, aruncarea de trei puncte din mișcare și abilitatea de a se opri din dribling pentru a face stop-șut.

De asemenea, cel mai bun sfat pe care l-a primit și pe care încearcă să îl aplice este „Atunci când nu mai poți, mai poți un pic”.

„Recent mi-am setat un vis, un obiectiv . Îmi doresc să fiu următorul jucător român care ajunge în draftul NBA. Nu știu care sunt pașii care trebuie făcuți pentru a ajunge acolo, însă eu mi-aș dori să fiu atât de bun din punct de vedere baschetbalistic încât să ajung în draft venind din Europa.

Îmi propun ca următoarele două sezoane aici, în Italia, să fie foarte bune, cu minute în prima ligă, și sper să fiu atât de bun încât să plec în draft din Europa.”