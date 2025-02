„Nu va fi liniște” Denis Ciobotariu, după ce a marcat primul gol în tricoul Rapidului: „Acesta este obiectivul nostru”

RAPID - FC BOTOȘANI 1-0. Denis Ciobotariu (26 de ani), fundașul central al giuleștenilor a vorbit despre condițiile dificile de joc.

Fostul jucător al celor de la Sepsi a marcat unicul gol al partidei, în minutul 37.

După ce a marcat primul gol în tricoul Rapidului, Denis Ciobotariu a vorbit despre gazonul de pe stadionul „Giulești”, acoperit abundent de zăpadă, dar și despre tactica abordată de giuleșteni pentru această partidă.

RAPID - FC BOTOȘANI. Denis Ciobotariu: „Nu ne așteptam să fie în halul acesta terenul”

„Mă bucur foarte mult că am reușit să obținem cele 3 puncte pe un teren foarte greu. A fost un meci echilibrat. Mă bucur că toată lumea a luptat și în final am luat 3 puncte.

E groaznic, nu pot să vă mint. La încălzire am avut niște ghete, am văzut că nu merge și le-am schimbat, am pus niște crampoane mai mari, dar nu prea a mers. Aluneci destul de mult.

Este o oarecare tactică. Trebuie ținută mingea cât mai departe de poartă, pentru că este inevitabil să nu faci greșeli pe un asemenea teren, traiectoria mingii e ciudată când cade pe zăpadă.

Nu ne așteptam să fie în halul acesta terenul. Mă bucur că toți am respectat ce am stabilit”, a declarat Denis Ciobotariu la Prima Sport.

VIDEO cu golul lui Denis Ciobotariu

Îmi place să marchez, cred că oricărui jucător îi place, este o fază lucrată la antrenament Denis Ciobotariu

Denis Ciobotariu, despre șansele la play-off

În urma victoriei cu FC Botoșani, Rapid a ajuns la 42 de puncte și ocupă în continuare locul 6, la 5 puncte în fața celor de la Sepsi, însă stoperul giuleștenilor a subliniat că în continuare nu e liniște în tabăra giuleștenilor până când obiectivul nu va fi atins matematic:

„Până nu vom fi matematic în play-off nu va fi liniște. Acesta este obiectivul nostru. Sperăm să ajungem cât mai repede.”