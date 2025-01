Ciobotariu, primul interviu la Rapid Ce spune fundașul despre haosul din jurul transferului său: „A fost ca o telenovelă”

Denis Ciobotariu (26 de ani) a acordat primul său interviu oficial pentru Rapid.

Ciobotariu s-a mai aflat sub comanda lui Marius Şumudică (53 de ani) în sezonul 2021-2022, la CFR Cluj.

Ciobotariu semnase, inițial, un contract valabil din vară, însă va juca pentru echipa lui Marius Șumudică încă din această iarnă.

Denis Ciobotariu, primul interviu la Rapid: „A fost ca o telenovelă”

„E un pas înainte pentru mine și o mândrie că o să îmbrac tricoul Rapidului. A fost ca o telenovelă și mă bucur că s-a terminat .

M-a motivat să vin aici tot ceea ce înseamnă Rapid, faptul că e un club mare, suporterii care sunt minunați aici. Cred că e un pas înainte în cariera mea.

Am foarte mulți cunoscuți și mă înțeleg foarte bine cu câțiva jucători de la Rapid”, a declarat Ciobotariu, la interviu.

149 de meciuri a jucat Denis Ciobotariu în Liga 1, alături de Dinamo, CFR Cluj, Voluntari și Sepsi

Ciobotariu, despre Marius Șumudică: „M-a dorit aici, sistemul nu ar fi o problemă”

Ciobotariu este singurul jucător din Liga 1 care a fost integralist în primele 21 de etape din acest sezon. A marcat două goluri, iar acum va juca sub comanda lui Marius Șumudică

„Mă bucur că o să fiu sub comanda dânsului (n.r. - Marius Șumudică). Și dânsul m-a dorit aici, noi am avut rezultate foarte bune împreună la CFR Cluj.

Mă consider un caracter puternic, nu mă consider un caracter dificil. Nu sunt un jucător cu care este greu de lucrat. Nu am făcut probleme nicăieri. Am fost genul de jucător profesionist care și-a făcut treaba.

Sistemul nu ar fi o problemă, sunt obișnuit să joc și în patru, și în trei, și în cinci (n.r. - fundași), și în oricâți ați fi”, a mai noul fundaș al giuleștenilor.

8 meciuri a jucat Denis Ciobotariu, sub comanda lui Marius Şumudică, în sezonul 2021-2022. Cu el pe teren, echipa a înregistrat șase victorii în Liga 1 și două înfrângeri în calificările pentru Europa League, contra Steaua Roșie Belgrad, scor 6-1 la general