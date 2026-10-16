„Înapoi pe verde” Dinamovistul Alex Musi a revenit la antrenamente: când va putea juca

Alexandru Musi (22 de ani) a revenit la antrenamente după accidentarea suferită, dar momentul în care va reveni pe gazon se mai amână

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Atacantul „câinilor” s-a accidentat la începutul lunii septembrie și a fost operat la genunchiul stâng. Leziunea la menisc și perioada de recuperare au fost mai serioase decât se așteptau inițial cei din club.

Musi a ratat astfel șansa de a prinde lotul final al naționalei pentru meciurile din Liga Națiunilor, după ce Gică Hagi îl adăugase pe lista preliminară.

Alex Musi a revenit la antrenamentele pe iarbă

Dinamovistul a postat imagini cu revenirea sa pe gazon, momentan la antrenamente individuale: „Înapoi pe verde”.

E de așteptat să mai dureze aproximativ două săptămâni până să poată juca într-un meci oficial.

Fotbalistul a fost indisponibil în ultimele 3 partide ale lui Dinamo, cu Csikszereda (3-1), Farul (4-0) și Sepsi (2-0).

El are 8 meciuri în acest sezon pentru „câini”, în care a marcat 4 goluri și a dat o pasă decisivă.

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