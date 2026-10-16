„Ne cerem scuze” Anunțul făcut de CS Dinamo, despre lucrările la noul stadion: măsura intră în vigoare pe 20 octombrie +5 foto
Superliga

„Ne cerem scuze” Anunțul făcut de CS Dinamo, despre lucrările la noul stadion: măsura intră în vigoare pe 20 octombrie

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 10:45
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 11:09
  • Lucrările la noul stadion Dinamo au fost reluate luna aceasta și se intensifică pe final de an
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

CS Dinamo a făcut un anunț referitor la accesul în complexul din Ștefan cel Mare, unde se desfășoară diverse discipline sportive, de la înot la handbal.

Apariție neașteptată Unde a fost văzut Istvan Kovacs, după ce nu a mai arbitrat de la haosul din derby: mesaj în maghiară și română
Citește și
Apariție neașteptată Unde a fost văzut Istvan Kovacs, după ce nu a mai arbitrat de la haosul din derby: mesaj în maghiară și română
Citește mai mult
Apariție neașteptată Unde a fost văzut Istvan Kovacs, după ce nu a mai arbitrat de la haosul din derby: mesaj în maghiară și română

„Începând de marți, 20.10.2026, în incinta Complexul Sportiv Dinamo vor avea acces doar autoturismele personalului CS Dinamo București.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat altor persoane, dar lucrările la stadion trebuie să se desfășoare în siguranță și conform termenelor stabilite”, au anunțat roș-albii.

Constructorii au adus utilajele grele pe șantierul noului stadion Dinamo

Marți, 13 octombrie, pe șantierul din Ștefan cel Mare au început să fie aduse utilajele și echipamentele grele.

În imaginile apărute de la stadion se pot observa excavatoare, buldozere, macarale și camioane.

Lucrările au fost reluate la începutul lunii octombrie, după o pauză de aproximativ șase luni. Șantierul fusese oprit după ce constructorul a cerut schimbarea soluției tehnice pentru fundație.

În urma modificărilor, proiectul a fost adaptat, iar fundația noii arene va fi realizată, în zona principală, pe piloți forați.

Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo”
Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo”

Galerie foto (5 imagini)

Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” Utilajele grele au ajuns pe șantierul din Ștefan cel Mare. Foto: Facebook / Noul Stadion „Dinamo”
+5 Foto
labels.photo-gallery

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
anunt dinamo Stadionul Dinamo ACCES Stefan Cel Mare noul stadion dinamo santier complex
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:49
Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
Românii nu l-au iertat  Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
13:09
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
11:56
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
12:09
Și-a pierdut viața pe front Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Superliga
16.10
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Citește mai mult
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Nationala
16.10
Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Citește mai mult
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Tenis
16.10
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Citește mai mult
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
B365
16.10
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
Citește mai mult
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 24 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share