„Ne cerem scuze” Anunțul făcut de CS Dinamo, despre lucrările la noul stadion: măsura intră în vigoare pe 20 octombrie

Lucrările la noul stadion Dinamo au fost reluate luna aceasta și se intensifică pe final de an

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CS Dinamo a făcut un anunț referitor la accesul în complexul din Ștefan cel Mare, unde se desfășoară diverse discipline sportive, de la înot la handbal.

„Începând de marți, 20.10.2026, în incinta Complexul Sportiv Dinamo vor avea acces doar autoturismele personalului CS Dinamo București.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat altor persoane, dar lucrările la stadion trebuie să se desfășoare în siguranță și conform termenelor stabilite”, au anunțat roș-albii.

Constructorii au adus utilajele grele pe șantierul noului stadion Dinamo

Marți, 13 octombrie, pe șantierul din Ștefan cel Mare au început să fie aduse utilajele și echipamentele grele.

În imaginile apărute de la stadion se pot observa excavatoare, buldozere, macarale și camioane.

Lucrările au fost reluate la începutul lunii octombrie, după o pauză de aproximativ șase luni. Șantierul fusese oprit după ce constructorul a cerut schimbarea soluției tehnice pentru fundație.

În urma modificărilor, proiectul a fost adaptat, iar fundația noii arene va fi realizată, în zona principală, pe piloți forați.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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