CFR Cluj are un nou obiectiv Damjan Djokovic, resemnat după remiza cu Dinamo: „Șansele la titlu s-au micșorat când am pierdut cu FCSB”

DINAMO - CFR CLUJ 1-1. Damjan Djokovic (35 de ani) a fost resemnat după egalul de pe Arena Națională și a transmis că șansele la titlu ale ardelenilor au scăzut considerabil.

Damjan Djokovic a recunoscut faptul că șansele celor de la CFR Cluj de a câștiga campionatul au scăzut, odată cu egalul cu Dinamo și cu înfrângerea cu FCSB, scor 2-3, de săptămâna trecută.

Dinamo - CFR Cluj. Djokovic: „Ne batem pentru locul 2 și Cupa României”

Mijlocașul de 35 de ani a anunțat că noul obiectiv al ardelenilor este locul 2 și Cupa României.

„Cam greu acum, dar cred că șansele se micșoraseră deja de săptămâna trecută, când am pierdut tot aici, cu FCSB. Anumite rezultate ne-au demoralizat.

În meciuri în care am jucat bine, precum cel cu U Cluj, nu am pierdut pe drept. Iar FCSB are stofă de campioană, a făcut puncte și în momente în care nu a jucat bine și a luat distanță. Noi nu am profitat de avantajul avut...

Avem drumul nostru, trebuie să ne batem pentru locul 2, avem și Cupa. Trebuie să ne concentrăm mai ales pe Cupă, dar și pe campionat”, a declarat Djokovic.

Matematic mai sunt ceva mici șanse, nu ai cum să renunți la ele. Ar însemna să nu fii profesionist. Trebuie să credem în ele. Cupa te duce în preliminariile Europa League. E o părere personală, dar Cupa devine mai importantă decât locul doi. Damjan Djokovic, CFR Cluj

CFR Cluj se află pe locul 3 în clasamentul Superligii, cu 35 de puncte, la 7 lungimi de lider, FCSB, și la un punct de locul doi, ocupat de Universitatea Craiova.

Citește și