„Să primeze sportul, nu alegerile!” „Câinii”, foarte deranjați că FCSB - Dinamo se joacă luni, din cauza prezidențialelor: „Mi se pare o prostie”

DINAMO - CFR CLUJ 1-1. Raul Opruț (27 de ani) s-a arătat deranjat de faptul că meciul FCSB - Dinamo a fost programat luni seara, deoarece duminică vor avea loc alegerile prezidențiale.

Raul Opruț susține că nu i se pare normal ca unul dintre cele mai importante meciuri din fotbal din Superligă să fie programat luni seara și nu în timpul weekend-ului, din cauza primului tur al alegerilor prezidențiale, care va avea loc duminică.

Dinamo - CFR Cluj. Raul Opruț: „În România trebuie să primeze sportul, nu alegerile prezidențiale”

„Cu FCSB va fi un derby. Sper că va fi frumos, stadionul plin. Vrem să câștigăm, să facem o prestație bună, să muncim, iar la final vom trage linie și vom vedea ce vom reuși să scoatem.

Așteptăm mulți suporteri. Din păcate, din câte am înțeles ne-au programat luni pentru că sunt alegerile, sau așa ceva. Mi se pare o mare prostie.

În România trebuie să primeze sportul, să promoveze sportul, nu alegerile prezidențiale. Dar asta este decizia lor. Cred că nu va fi așa multă lume cât ar fi fost dacă meciul ar fi avut loc vineri, sâmbătă sau duminică.

Sunt importante alegerile, dar se putea juca mai devreme”, a declarat Raul Opruț, după Dinamo - CFR Cluj 1-1.

Raul Opruț, despre meciul cu CFR Cluj: „Eșecul ar fi fost nemeritat”

Raul Opruț a afirmat că un eșec al „câinilor” în meciul cu CFR Cluj ar fi fost nemeritat. Fundașul lateral al lui Dinamo a dezvăluit și care este obiectivul „câinilor” în acest play-off: locurile 3-4.

„Eșecul ar fi fost nemeritat. Am făcut un meci foarte bun și meritam cele 3 puncte. Ne-am creat foarte multe situații, am avut posesia, am câștigat multe dueluri. Din păcate, am scos doar un punct.

La prima ocazie a lor mai clară am primit gol. A fost o deviere, nu am avut noroc în seara asta. Dar ne bucurăm de jocul făcut, de atitudinea avută. Am arătat că nu suntem degeaba în play-off-ul ăsta, că am meritat să fim aici”, a declarat Opruț după meci.

La început, obiectivul nostru a fost să terminăm pe locurile 3-4. Nu am început bine play-off-ul, am pierdut mai multe meciuri. Acum încercăm să terminăm pe locurile 3-4, chiar dacă nu este ușor. Raul Opruț

Dinamo se află pe locul 5 în play-off, cu 30 de puncte, la 5 puncte de ocupantele locurilor 3 și 4, CFR Cluj, respectiv U Cluj.

