Lucrările avansează la Dinamo Ce utilaje au apărut pe pe șantierul din „Ștefan cel Mare” + ce probleme au descoperit constructorii +25 foto
Imagini de pe șantierul noului stadion Dinamo (23 octombrie 2026) Sursa: Facebook / Noul Stadion „Dinamo”
Diverse

Lucrările avansează la Dinamo Ce utilaje au apărut pe pe șantierul din „Ștefan cel Mare” + ce probleme au descoperit constructorii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 19:00
  • Construcția noului stadion Dinamo a fost reluată în această săptămână.
  • Trei instalații de foraj lucrau vineri pe amplasamentul din Șoseaua Ștefan cel Mare, unde au început lucrările la fundațiile arenei.
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Constructorii au început pregătirea fundațiilor viitoarei arene, după modificările tehnice care au întârziat proiectul.

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Trei utilaje de foraj lucrează în „Ștefan cel Mare”

Reluarea lucrărilor vine după o perioadă în care proiectul a fost întârziat de necesitatea modificării soluțiilor tehnice și de procedurile pentru aprobarea costurilor suplimentare.

„Așa cum am anunțat, lucrările au fost reluate în această săptămână, iar trei instalații de foraj sunt deja în funcțiune pe amplasamentul viitoarei Arene Dinamo, în zona corpului central al stadionului.

Ulterior, lucrările se vor extinde și în zona corpului perimetral, unde vor fi amenajate inclusiv săli de antrenament pentru secțiile de performanță ale CS Dinamo”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo”.

FOTO. Imagini de pe șantierul noului stadion Dinamo (23 octombrie 2026) Sursa: Facebook / Noul Stadion „Dinamo”
FOTO. Imagini de pe șantierul noului stadion Dinamo (23 octombrie 2026) Sursa: Facebook / Noul Stadion „Dinamo”

Galerie foto (25 imagini)

FOTO. Imagini de pe șantierul noului stadion Dinamo (23 octombrie 2026) Sursa: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” FOTO. Imagini de pe șantierul noului stadion Dinamo (23 octombrie 2026) Sursa: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” FOTO. Imagini de pe șantierul noului stadion Dinamo (23 octombrie 2026) Sursa: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” FOTO. Imagini de pe șantierul noului stadion Dinamo (23 octombrie 2026) Sursa: Facebook / Noul Stadion „Dinamo” FOTO. Imagini de pe șantierul noului stadion Dinamo (23 octombrie 2026) Sursa: Facebook / Noul Stadion „Dinamo”
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Sursa citată susține că, în urma unor verificări suplimentare, au fost descoperite probleme cu terenul pe care va fi construit stadionul:

„În anumite zone ale amplasamentului nu a fost identificat, la adâncimea anticipată inițial, stratul de nisip cu pietriș cu capacitate portantă corespunzătoare.

În schimb, au fost întâlnite straturi cu caracteristici mecanice mai slabe, care ar fi putut genera tasări diferențiate ale construcției.

Din acest motiv, pentru corpul central al stadionului a fost adoptată soluția modificată a fundării indirecte pe piloți forați, cu lungimi de aproximativ 16 metri. Aceștia transmit încărcările structurii către straturi de teren situate la adâncime, capabile să asigure stabilitatea și limitarea deformărilor fundațiilor”.

O altă problemă identificată pe amplasament este nivelul apei subterane.

„Nivelul apei freatice prezintă oscilații estimate de aproximativ ±1,5 metri, aspect care complică realizarea excavațiilor adânci și a fundațiilor sub nivelul hidrostatic.

În varianta inițială, anumite fundații ar fi trebuit coborâte până la aproximativ 3 metri sub nivelul hidrostatic, ceea ce presupunea lucrări de epuisment – evacuarea controlată a apei subterane din zona excavațiilor.

O asemenea intervenție ar fi implicat riscuri suplimentare pentru stabilitatea terenului și a construcțiilor învecinate, inclusiv clădirile rezidențiale și spitalicești.

Aceste constrângeri geotehnice și hidrogeologice au influențat și configurarea infrastructurii stadionului, inclusiv soluțiile privind spațiile și parcările subterane.

Realizarea unor niveluri subterane adânci ar fi presupus sisteme complexe de sprijinire, etanșare și control al apei, cu implicații tehnice și financiare importante”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo”.

Această etapă ar fi esențială pentru stabilitatea viitoarei arene.

„Înainte de ridicarea tribunelor, a structurii metalice și a acoperișului, trebuie realizată infrastructura capabilă să preia încărcările întregii construcții, dar și să permită executarea în siguranță a lucrărilor subterane.

Este o etapă mai puțin spectaculoasă decât apariția primelor tribune, însă una dintre cele mai importante din punct de vedere structural.

Arena Dinamo începe să prindă contur de jos în sus. Iar ceea ce a început se va execut sub nivelul terenului dar va susține, pentru multe decenii, ceea ce vom vedea deasupra lui!”, au explicat administratorii paginii.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 177 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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