Meciul dintre Paris Saint-Germain și Olympique Lyon, din etapa #8 din Ligue 1, a fost amânat din cauza protestelor anunțate în Franța.

Partida, programată inițial duminică, se va disputa luni, de la ora 21:30, chiar în seara galei Balonului de Aur 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Decizia a fost anunțată astăzi de Liga Profesionistă de Fotbal din Franța (LFP), după ce Prefectura Poliției din Paris a interzis organizarea meciului la data stabilită inițial.

PSG - Lyon, amânat din cauza protestelor!

Un nou val de manifestații este anunțat sâmbătă, la o săptămână după protestele din 17 octombrie, la care au participat sute de mii de persoane în toată Franța.

După incidentele violente și jafurile produse în mai multe orașe, autoritățile au decis să suplimenteze forțele de ordine pentru manifestațiile din acest weekend, motiv pentru care au solicitat amânarea meciului considerat de risc maxim.

LFP nu era de acord cu modificarea programului, însă a fost nevoită să respecte decizia autorităților, conform rmcsport.bfmtv.com.

20% este procentul cu care va fi suplimentat dispozitivul de securitate față de weekendul precedent, potrivit lui Jean-Didier Berger, ministru delegat în cadrul Ministerului de Interne

În aceste condiții, Prefectura Poliției din Paris a decis că partida dintre PSG și Lyon nu poate fi organizată duminică seară, pe Parc des Princes.

„LFP ia act de decizia Prefecturii Poliției de a interzice organizarea meciului Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, din etapa #8 din Ligue 1, duminică, 25 octombrie, de la ora 20:45 (n.r. - 21:45, ora României).

În acord cu Ligue 1+, am decis reprogramarea partidei pentru luni, 26 octombrie, de la ora 20:30 (n.r. - ora 21:30, ora României). Meciul va fi transmis în direct de Ligue 1+”, a transmis Liga Profesionistă de Fotbal din Franța.

Meciul se va disputa în timpul galei Balonului de Aur 2026

În urma amânării, meciul dintre PSG și Lyon se va disputa luni, 26 octombrie, în același timp cu gala Balonului de Aur 2026, organizată la Londra.

Partida de pe Parc des Princes va începe la ora 21:30, în timp ce ceremonia de decernare a prestigiosului trofeu va fi deja în desfășurare.

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele și Vitinha sunt printre jucătorii lui PSG nominalizați la câștigarea Balonului de Aur.

Astfel, jucătorii lui PSG care vor evolua în meciul cu Lyon nu vor putea fi prezenți la gala de la Londra.

FOTO. Finala Ligii Campionilor 2026, câștigată de PSG

Nu este prima dată când PSG se confruntă cu o asemenea situație

În septembrie 2025, derby-ul dintre Olympique Marseille și PSG a fost amânat din cauza ploilor abundente din sudul Franței.

Meciul s-a disputat ulterior în aceeași seară cu gala Balonului de Aur, la care Ousmane Dembele a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului.

Marseille a câștigat atunci cu 1-0, pe Stade Velodrome.

Spre deosebire de PSG - Lyon, meciul de fotbal american dintre Pittsburgh Steelers și New Orleans Saints se va disputa conform programului, duminică, de la 15:30, pe Stade de France.

Va fi primul meci din NFL organizat în Franța, iar autoritățile vor trebui să asigure securitatea și pentru acest eveniment.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport