Filmul accidentului lui Diogo Jota Soția fostului jucător de la Liverpool face dezvăluiri cutremurătoare. Ultimul mesaj trimis de portughez

Rute Cardoso, văduva lui Diogo Jota, a povestit în detaliu prin ce a trecut în noaptea în care și-a pierdut soțul.

Fostul fotbalist al lui Liverpool și fratele său, Andre Silva, au murit într-un accident rutier produs pe 3 iulie 2025, în Spania.

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Rute a dezvăluit care a fost ultimul mesaj trimis soțului său, cum a început să se îngrijoreze când acesta nu i-a mai răspuns și momentul în care poliția spaniolă i-a confirmat decesul.

Ultimul mesaj trimis de Rute Cardoso lui Diogo Jota: „Fii atent la drum”

Diogo Jota și fratele său au plecat din Portugalia spre Santander, în Spania, în seara zilei de 2 iulie 2025.

Fotbalistul urma să returneze un Lamborghini pe care îl închiriase și apoi să ia un feribot spre Marea Britanie, pentru a reveni la pregătirile lui Liverpool.

Portughezul alesese să călătorească pe șosea deoarece medicii îi recomandaseră să evite zborurile după o intervenție chirurgicală.

Rute a povestit că decizia soțului său de a închiria o mașină de lux a surprins-o, deoarece acesta nu era pasionat de asemenea lucruri, conform dailymail.com.

Spre deosebire de majoritatea fotbaliștilor, cărora le plac mașinile scumpe, bijuteriile și ceasurile, Diogo nu era atras de astfel de lucruri. Era mulțumit cu mașinile pe care le aveam. Poate tocmai pentru că nu fusese niciodată pasionat de mașini a profitat de ocazie pentru a conduce un Ferrari înainte de nunta noastră. După aceea, a închiriat și un Lamborghini. Rute Cardoso, văduva lui Diogo Jota

Înainte să plece, Jota și fratele său au luat cina împreună cu familia, la casa surorii lui Rute.

Cei doi plănuiseră să se oprească peste noapte la un hotel din Benavente, înainte de a-și continua drumul.

„La câteva minute după ce au plecat, i-am trimis lui Diogo un mesaj în care i-am urat drum bun. Mi-a răspuns cu un emoji, iar eu i-am spus să fie atent la drum”, a dezvăluit Rute Cardoso.

Acela a fost ultimul schimb de mesaje dintre cei doi.

Mesajul pe care Diogo Jota nu l-a mai citit

În aceeași seară, în jurul orei 22:40, Rute a primit de la fotograful nunții un videoclip cu dansul-surpriză pe care îl pregătise împreună cu domnișoarele de onoare.

Bucuroasă să-i arate imaginile, i-a trimis imediat un mesaj lui Diogo.

„I-am scris: «Când te oprești, am un videoclip să-ți arăt». Mesajul a fost livrat, dar nu a fost niciodată citit”.

La început, Rute nu s-a îngrijorat, deoarece știa că soțul său se afla la volan.

Mai târziu, când cei doi frați ar fi trebuit să ajungă la hotel, femeia a încercat din nou să ia legătura cu Jota. De această dată, mesajele nu au mai fost livrate.

I-am trimis încă unul, apoi încă unul... și niciunul nu a fost livrat. Rute Cardoso, văduva lui Diogo Jota

Rute a încercat să-l contacteze și pe Andre, însă nici mesajul trimis către acesta nu a ajuns la destinație.

Tot mai îngrijorată, a sunat la hotelul din Benavente, unde a aflat că cei doi frați nu se cazaseră.

A încercat apoi să obțină informații de la un spital și de la poliția spaniolă, dar fără succes.

Cum a aflat Rute Cardoso despre moartea celor doi frați

În cele din urmă, Rute a apelat la unchiul său Vitor, șofer de camion, care avea contacte în cadrul poliției rutiere spaniole.

Acesta a reușit să discute cu autoritățile și, la un moment dat, i-a cerut nepoatei sale să-i dea telefonul cumnatului ei, Nuno.

Rute a auzit însă o parte din conversație: „La ora aceea, în liniștea nopții, puteam auzi fiecare cuvânt. L-am auzit pe unchiul meu spunându-i: «Trupurile sunt ridicate de la locul accidentului». Cred că a adăugat și «pentru a fi duse la morgă», dar atunci mintea mea s-a blocat.

Trupurile? Cumnatul meu a încremenit. Sora mea i-a luat telefonul și i-a cerut unchiului să vorbească direct cu ea.

Tot ce mă preocupa era să-l sun pe tatăl lui Diogo și să-i spun: «Trebuie să vii aici imediat». Am sunat-o și pe iubita lui Andre și i-am spus același lucru: «Paula, vino acum»”, a povestit Rute.

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Ulterior, un polițist spaniol a sunat-o și i-a confirmat oficial moartea soțului său.

Rute a povestit că inițial nu a putut accepta vestea.

„Îi repetam întruna prietenei mele Catarina: «Este o glumă, nu poate fi adevărat. Nu există nicio posibilitate ca asta să fie adevărat!»”.

Femeia a dezvăluit că, în acea noapte, s-a plimbat fără oprire prin curtea casei surorii sale. Ceasul pe care îl purta a înregistrat aproximativ 11 kilometri parcurși, conform liverpoolecho.co.uk.

„Sora mea m-a tras aproape de ea și mi-a vorbit din suflet. Abia atunci am început să accept. Să înțeleg”, a mai spus ea.

Rute Cardoso a mers la locul accidentului: „Mașina era încă acolo”

După confirmarea decesului, Rute a fost nevoită să meargă la morgă pentru a ridica lucrurile personale ale celor doi frați.

Pe drum, le-a cerut celor care o însoțeau să urmeze același traseu pe care circulaseră Diogo și Andre.

„I-am spus șoferului că vreau să mergem pe același traseu pe care au mers ei.

Îmi imaginam că, după atâtea ore, nu mai rămăsese nimic acolo, dar voiam să știu unde se întâmplase.

Însă, când am ajuns la acel blestemat kilometru 64, ceea ce mai rămăsese din mașină era încă acolo”, a povestit Rute.

Femeia a încercat să se apropie de locul accidentului, dar un polițist a oprit-o și a sfătuit-o să rămână la distanță.

Ulterior, la morgă, i-au fost înapoiate ceasul, portofelul și verigheta fotbalistului.

Cum s-a produs accidentul în care au murit Diogo Jota și André Silva

Accidentul s-a produs în noaptea de 2 spre 3 iulie 2025, pe autostrada A-52, în provincia Zamora din Spania.

Diogo Jota (28 de ani) și fratele său, Andre Silva (25 de ani), se aflau într-un Lamborghini Huracan închiriat.

Potrivit concluziilor anchetei prezentate de presa britanică, unul dintre pneurile mașinii ar fi cedat în timpul unei depășiri. Mașina a ieșit de pe șosea, a lovit parapetul și a luat foc.

Autoritățile spaniole au analizat circumstanțele accidentului, iar instanța care a examinat probele a concluzionat că nu se impune deschiderea unei proceduri penale în acest caz.

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Liverpool a retras tricoul cu numărul 20, în memoria lui Diogo Jota

Diogo Jota a evoluat pentru Liverpool între 2020 și 2025, perioadă în care a câștigat Premier League, Cupa Angliei și două Cupe ale Ligii.

Portughezul a disputat 182 de meciuri și a marcat 65 de goluri pentru formația de pe Anfield, în toate competițiile.

După moartea sa, Liverpool a decis să retragă definitiv tricoul cu numărul 20, inclusiv de la echipele de juniori și formația feminină.

Mărturia apare în cartea „Diogo Jota: Forever In Our Hearts”, o biografie dedicată fostului internațional portughez, scrisă de Jose Manuel Delgado, cu sprijinul familiei.

Biografia include mărturii ale familiei, dar și ale foștilor colegi și antrenori, printre care Virgil van Dijk, Jurgen Klopp și Arne Slot.

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