Trump a ațipit la finala NBA! FOTO+VIDEO. Președintele SUA a „confiscat” meciul + Cum a reacționat când a fost huiduit de întreaga arenă

Președintele american Donald Trump (79 de ani) a avut parte de o primire foarte ostilă pe arena Madison Square Garden, la cel de-al treilea meci al finalei NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, încheiat 111-115.

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Finala se joacă pe sistemul „best of 7”, adică primul care ajunge la 4 victorii dintr-un maxim de 7 meciuri jucate câștigă titlul de campioană NBA.

New York Knicks conduce cu 2-1, după trei meciuri disputate.

Donald Trump, huiduit la meciul din New York

Donald Trump a fost invitat de către James Dolan, proprietarul echipei New York Knicks, la cel de-al treilea duel din finala NBA, care s-a disputat marți dimineața (ora României) pe arena Madison Square Garden.

Trump a devenit primul președinte din istorie care asistă la o finală NBA.

În momentul intonării imnului național, prezența lui Donald Trump a fost anunțată pe ecranul din interiorul arenei, lucru care i-a nemulțumit pe fani, președintele american fiind huiduit intens. Trump a fost surprins zâmbind sarcastic la auzul reacției celor prezenți la meci.

President Trump is in attendance for Game 3 in New York.



He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu — ESPN (@espn) June 9, 2026

Ulterior, Trump a fost surprins în timp ce părea să fi ațipit pe scaunul său din cabina înconjurată de sticlă antiglonț construită special pentru el.

După meci, Donald Trump a oferit o primă reacție despre huiduieli:

„Sincer, mi s-a părut extraordinar. Vă referiți la momentul în care am fost filmat? Mi s-a părut că a fost foarte bine”, a precizat președintele SUA, conform reuters.com.

Măsuri speciale de securitate din cauza lui Trump

Din cauza prezenței lui Trump, autoritățile din New York au luat măsuri speciale de securitate înainte de meciul de pe arena Madison Square Garden.

Fanilor li s-a cerut să ajungă la arenă cu trei ore înainte de meci și nu au avut voie să intre în tribune cu rucsacuri, conform marca.com.

Din cauza controalelor amănunțite, s-au format cozi imense la intrarea în arenă, cei aproape 20.000 de suporteri fiind nevoiți să aștepte mult timp pentru a intra.

În plus, forțele de ordine au anulat „watch party-ul” din fața arenei din motive de securitate.

Mi-aș fi dorit ca Trump să nu fie aici. Nu este un fan adevărat și nu face decât să înrăutățească lucrurile. Am așteptat toată viața acest moment, iar el l-a transformat într-un spectacol despre propria persoană, ca de obicei. Errol Ismail, spectator

Alți suporteri au spus că au venit la meci pentru a se bucura de baschet și pentru a lăsa politica deoparte.

„Am fost la Madison Square Garden în 1999, când Knicks a pierdut în fața lui Spurs în meciul 5 al finalei. Nu am de gând să-l las pe președinte să îmi strice bucuria din această seară (n.r. - de luni)”, a declarat un alt fan, conform Reuters.

Trump, huiduit și în trecut la evenimente sportive

Donald Trump a fost prezent și anul trecut la finala masculină de la US Open, dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Atunci, președintele SUA a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu huiduieli și fluierături, iar numeroși spectatori au ratat începutul meciului din cauza controalelor de securitate suplimentare generate de prezența sa.

Rezultatele înregistrate până acum în finala NBA:

Meciul 1: 105-95 pentru Knicks

105-95 pentru Knicks Meciul 2: 105-104 pentru Knicks

105-104 pentru Knicks Meciul 3: 115-111 pentru Spurs

Următorul meci are loc pe 11 iunie, de la ora 03:30, ora României.

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