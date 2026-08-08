A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă

Jorge Messi a murit la vârsta de 68 de ani.

Tatăl lui Lionel Messi (39 de ani) se confrunta de mult timp cu probleme grave de sănătate și era internat într-o clinică din orașul Rosario.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Site-ul argentinian infobae.com anunță că decesul celui care juca și rolul de impresar al lui Leo a avut loc sâmbătă, la ora 02:00.

Informația a fost confirmată de publicații de renume precum Ole, Marca sau Gazzetta dello Sport.

Jorge Messi a murit. Tatăl lui Leo Messi avea 68 de ani

Club Abanderado Grandoli, echipa la care Leo a început să joace fotbal la 4 ani, a reacționat în urma decesului lui Jorge Messi:

„Noi, cei de la clubul Grandoli, suntem alături, cu profundă durere, de Lionel Messi și de întreaga sa familie în urma decesului tatălui său, Jorge Messi.

Jorge a făcut parte din istoria noastră și a fost, de asemenea, antrenor la clubul nostru. Aici a însoțit primii pași ai acelui mic Lionel care, în timp, a scris istorie în fotbalul mondial.

Astăzi, din partea celor de la Grandoli, te îmbrățișăm cu putere, Leo. Mulțumim, Jorge, pentru că ai făcut parte din istoria noastră. Odihnește-te în pace”.

Steagul a fost arborat în bernă în complexul Bella Vista, unde se află academia lui Newell's, în memoria lui Jorge Messi, iar clubul a transmis și un mesaj:

Bandera a media asta en la jornada de Juveniles en Bella Vista por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel. pic.twitter.com/4yO9HtPrXQ — Necesidad Extrema (@NecesidadEXT) August 8, 2026

„Newell's Old Boys își ia rămas bun cu profundă durere de la Jorge Messi, care a decedat la vârsta de 68 de ani în orașul Rosario.

Un renumit fan Newell's, om de afaceri și tatăl căpitanului echipei naționale a Argentinei, Lionel Andrés Messi.

Jorge a fost pilonul de sprijin și persoana care, împreună cu soția sa, Celia Cuccittini, a ghidat cariera celui mai mare jucător din toate timpurile cu viziune, rigoare și afecțiune.

Sprijinul său constant și leadershipul din culise au fost fundamentale în susținerea fiecărei etape a călătoriei lui Lionel, de la începuturile sale până la apogeul gloriei în fotbalul mondial.

Îi mulțumim că l-a învățat să iubească aceste culori.

Consiliul de Administrație, membrii, sportivii și întreaga familie Newell's transmit sincere condoleanțe Celiei, lui Lionel, Rodrigo, Matías și María Sol, precum și tuturor celor dragi și prietenilor lor în aceste momente dificile”.

Messi, afectat de problemele părintelui său, la Mondial

Leo Messi a avut lacrimi în ochi în timpul primului meci disputat la CM 2026, 3-0 cu Algeria. La finalul partidei, căpitanul Argentinei a afirmat: „Am plâns dintr-un motiv care nu are legătură cu sportul. Am avut câteva zile complicate”, fără să dea alte detalii.

Mai târziu, fostul său coechipier Juan Pablo Sorín l-a întrebat despre asta într-un alt interviu din zona mixtă: „Ai plâns chiar și pentru familia ta, pentru familia ta și pentru această altă familie care este echipa națională a Argentinei, nu-i așa?”.

Messi a explicat: „Da, da... Adevărul este că este mai ales pentru familia mea. Pentru că, ei bine, ei sunt mereu acolo, mereu mă susțin. Trecem printr-o perioadă dificilă acum”.

Ulterior, familia starului a confirmat că Jorge Messi se confruntă cu probleme de sănătate, precizând că doar cercul familial apropiat deține informații reale despre starea acestuia.

La acel moment, jurnalistul argentinian Eduardo Feinmann afirma că problemele medicale ale lui Jorge Messi durau de mai mult timp și că situația s-ar fi agravat recent, fără a oferi informații privind un eventual diagnostic sau tratamentul urmat.

Jorge Messi (foto: Instagram)

Jorge Messi, mereu lângă Leo

Jorge Messi a fost pilonul carierei stelare a fiului său. I-a fost ghid lui Leo și s-a ocupat de toate responsabilitățile acestuia în afara terenului.

Jorge a avut propriile vise legate de fotbal, însă a lăsat sportul deoparte în momentul în care a fost chemat în armată. Jucase ca mijlocaș în echipele de juniori ale echipei Newell's Old Boys.

Tatăl lui Leo Messi s-a format ca tehnician chimist și s-a alăturat fabricii Acindar în anii 80, ajungând până la funcția de manager.

El a fost cel care a luptat pentru ca Leo să primească tratamentul hormonal necesar când era junior la Newell's. Negocierile cu River Plate au eșuat, însă a plecat cu Leo în Europa, la Barcelona, lăsând-o pe mama sportivului, Celia Cuccittini, să aibă grijă de restul familiei.

Tatăl meu a fost mereu lângă mine. Am trecut prin multe lucruri rele. Uneori mă încuiam în camera mea să plâng singur, sau el făcea la fel, fără să văd. Ne prefăceam amândoi că suntem bine, dar nu eram. Tatăl meu m-a întrebat ce vreau să fac, dacă vreau să continui sau să ne întoarcem? Am vrut să continui și el a rămas cu mine. Lionel Messi, în 2007, pentru Radio Del Plata

În același interviu, Jorge a apărut în fața camerelor de filmat și i-a transmis un mesaj fiului său:

„Știi foarte bine că am trecut prin multe momente bune și momente mai puțin bune. În ceea ce privește acele momente mai puțin bune, știi că ieșim întotdeauna mai puternici și intenționăm ca acest lucru să continue, pentru că ne ajută să fim mai puternici în fața vieții și te ajută pe tine să fii cine ești, pentru că eu cred că, mai presus de toate, ești o persoană excelentă”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport