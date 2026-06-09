Găsește-l pe Kovacs!😂 FOTO. Arbitrul român s-a pozat cu cei 170 de oficiali FIFA de la CM 2026. Îl poți identifica? +8 foto
Foto: inside.fifa.com
Campionatul Mondial

Găsește-l pe Kovacs!😂 FOTO. Arbitrul român s-a pozat cu cei 170 de oficiali FIFA de la CM 2026. Îl poți identifica?

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 09:51
  • Istvan Kovacs (41 de ani) apare în fotografia de grup a arbitrilor selectați pentru Cupa Mondială din 2026, făcută în cantonamentul oficialilor de la Miami.
  • „Centralul” român este unul dintre cei 52 de arbitri aleși de FIFA pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.
  • Imaginea amintește de jocurile de tip „Where’s Waldo?”: aproape 200 de oficiali FIFA sunt aliniați pe terenul de la Miami și sunt îmbrăcați aproape identic.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FIFA a strâns la Miami toți oficialii care vor conduce meciurile de la Mondial. În total, 170 de arbitri, asistenți și arbitri video au fost convocați pentru pregătirea finală înaintea turneului.

 Primire spectaculoasă  VIDEO+FOTO. Cum au fost întâmpinați jucătorii Coastei de Fildeș la hotel înainte de CM 2026
Citește și
Primire spectaculoasă VIDEO+FOTO. Cum au fost întâmpinați jucătorii Coastei de Fildeș la hotel înainte de CM 2026
Citește mai mult
 Primire spectaculoasă  VIDEO+FOTO. Cum au fost întâmpinați jucătorii Coastei de Fildeș la hotel înainte de CM 2026

Istvan Kovacs apare în poza celui mai mare lot de oficiali din istoria Mondialului

Lotul este format din 52 de arbitri de centru, 88 de asistenți și 30 de oficiali VAR, cel mai mare grup de arbitri din istoria Cupei Mondiale, conform inside.fifa.com.

Printre ei se află și Istvan Kovacs. Românul a fost inclus pe lista centralilor UEFA pentru CM 2026, alături de nume importante precum Szymon Marciniak, Francois Letexier, Clement Turpin, Michael Oliver, Anthony Taylor, Danny Makkelie sau Felix Zwayer. UEFA are 15 arbitri de centru la această ediție.

Kovacs nu este singurul român prezent la turneul final. FIFA i-a selectat și pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, care vor face parte din brigada românească pentru competiția din America de Nord.

FOTO. Găsiți-l pe Istvan Kovacs!

Provocarea pentru fanii români e simplă: găsiți-l pe „centralul” din Carei.

Găsește-l pe Kovacs!😂 FOTO. Arbitrul român s-a pozat cu cei 170 de oficiali FIFA de la CM 2026. Îl poți identifica? Găsește-l pe Kovacs!😂 FOTO. Arbitrul român s-a pozat cu cei 170 de oficiali FIFA de la CM 2026. Îl poți identifica?

Pentru Kovacs, aceasta va fi a doua prezență la o Cupă Mondială. A fost și la ediția din Qatar, în 2022, dar atunci nu a condus niciun meci de la centru. A fost folosit ca arbitru de rezervă la mai multe partide.

De această dată, românul vine la Mondial după cea mai importantă perioadă a carierei sale. În ultimii ani, Kovacs a arbitrat câte o finală de Conference League, Europa League și Champions League.

FOTO: Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia

Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia pentru finala Ligii Campionilor. Foto - captură Prima Sport (8).jpg
Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia pentru finala Ligii Campionilor. Foto - captură Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia pentru finala Ligii Campionilor. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia pentru finala Ligii Campionilor. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia pentru finala Ligii Campionilor. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia pentru finala Ligii Campionilor. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia pentru finala Ligii Campionilor. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Pregătirea arbitrilor pentru CM 2026 a început cu mult timp înaintea turneului.

Pierluigi Collina, șeful Comisiei de Arbitri FIFA, a explicat că selecția a făcut parte dintr-un proces început în 2023, imediat după Mondialul din Qatar.

2 zile
au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Ce este „Where’s Waldo?”

„Where’s Waldo?” este un joc vizual celebru: într-o imagine aglomerată, plină de oameni și detalii, trebuie să găsești un personaj ascuns.

Seria a fost creată de ilustratorul britanic Martin Handford în 1987 și a devenit cunoscută în America de Nord sub numele „Where’s Waldo?”

Iar pentru cine nu l-a găsit pe Kovacs, aici este „Waldo”: arbitrul român e în partea dreaptă a imaginii, puțin deasupra primului rând de oficiali îmbrăcați în roz.

Găsește-l pe Kovacs!😂 FOTO. Arbitrul român s-a pozat cu cei 170 de oficiali FIFA de la CM 2026. Îl poți identifica? Găsește-l pe Kovacs!😂 FOTO. Arbitrul român s-a pozat cu cei 170 de oficiali FIFA de la CM 2026. Îl poți identifica?

Citește și

Tensiuni înainte de Mondial! Vedetele Franței, în frunte cu Mbappe și Cherki, conflict cu Federația din cauza pariurilor: „Cunosc oameni care au suferit din cauza asta”
Campionatul Mondial
22:14
Tensiuni înainte de Mondial! Vedetele Franței, în frunte cu Mbappe și Cherki, conflict cu Federația din cauza pariurilor: „Cunosc oameni care au suferit din cauza asta”
Citește mai mult
Tensiuni înainte de Mondial! Vedetele Franței, în frunte cu Mbappe și Cherki, conflict cu Federația din cauza pariurilor: „Cunosc oameni care au suferit din cauza asta”
I-a închis ușa în nas Realului! Starul de 150 de milioane de euro nu e de vânzare: „Perez se poate scuti de efort”
Campionate
22:14
I-a închis ușa în nas Realului! Starul de 150 de milioane de euro nu e de vânzare: „Perez se poate scuti de efort”
Citește mai mult
I-a închis ușa în nas Realului! Starul de 150 de milioane de euro nu e de vânzare: „Perez se poate scuti de efort”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
Surpriza pregătită de Ucraina pentru Rusia. Arma a fost testată cu succes și poate fi gata în curând
FIFA Campionatul Mondial Istvan Kovacs Pierluigi Collina cm 2026
Știrile zilei din sport
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Gimnastica
11:40
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Citește mai mult
„Copilul nu e un instrument de șantaj” Președintele FRG, Ioan Suciu, vorbește despre „cazul Sabrina Voinea” și plecările în SUA ale gimnastelor
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Superliga
12:06
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Citește mai mult
Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Superliga
09:05
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Citește mai mult
SUPERTRANSFER PENTRU OLARU FCSB își pierde căpitanul! Are șanse mari de a juca în Liga Campionilor: transferul se face pentru 3 milioane de euro
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Campionate
11:33
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Citește mai mult
Drum liber spre Real Madrid Benfica a anunțat  despărțirea de Jose Mourinho + Suma plătită de „galactici” pentru portughez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
18:55
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
17:29
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
„Golul acela nu-l uit” Radu Drăgușin dezvăluie care e favorita sa la câștigarea CM 2026 și momentul antologic pe care-l reține din istoria Mondialelor
17:50
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Sancțiune dură în Serie A Fanii a două cluburi de tradiție, interziși la meciurile în deplasare din primele 10 etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: L-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>L-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Superliga
11:30
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Citește mai mult
Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
11:04
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Superliga
09:33
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
Citește mai mult
„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
B365
09.06
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție
Citește mai mult
VIDEO | Motivul pentru care zeci de copaci din Parcul Herăstrău au fost marcați, odată cu începerea lucrărilor la maluri. Specialist: Luăm toate măsurile de protecție

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
10.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share