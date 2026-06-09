Istvan Kovacs (41 de ani) apare în fotografia de grup a arbitrilor selectați pentru Cupa Mondială din 2026, făcută în cantonamentul oficialilor de la Miami.

„Centralul” român este unul dintre cei 52 de arbitri aleși de FIFA pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Imaginea amintește de jocurile de tip „Where’s Waldo?”: aproape 200 de oficiali FIFA sunt aliniați pe terenul de la Miami și sunt îmbrăcați aproape identic.

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FIFA a strâns la Miami toți oficialii care vor conduce meciurile de la Mondial. În total, 170 de arbitri, asistenți și arbitri video au fost convocați pentru pregătirea finală înaintea turneului.

Istvan Kovacs apare în poza celui mai mare lot de oficiali din istoria Mondialului

Lotul este format din 52 de arbitri de centru, 88 de asistenți și 30 de oficiali VAR, cel mai mare grup de arbitri din istoria Cupei Mondiale, conform inside.fifa.com.

Printre ei se află și Istvan Kovacs. Românul a fost inclus pe lista centralilor UEFA pentru CM 2026, alături de nume importante precum Szymon Marciniak, Francois Letexier, Clement Turpin, Michael Oliver, Anthony Taylor, Danny Makkelie sau Felix Zwayer. UEFA are 15 arbitri de centru la această ediție.

Kovacs nu este singurul român prezent la turneul final. FIFA i-a selectat și pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, care vor face parte din brigada românească pentru competiția din America de Nord.

FOTO. Găsiți-l pe Istvan Kovacs!

Provocarea pentru fanii români e simplă: găsiți-l pe „centralul” din Carei.

Pentru Kovacs, aceasta va fi a doua prezență la o Cupă Mondială. A fost și la ediția din Qatar, în 2022, dar atunci nu a condus niciun meci de la centru. A fost folosit ca arbitru de rezervă la mai multe partide.

De această dată, românul vine la Mondial după cea mai importantă perioadă a carierei sale. În ultimii ani, Kovacs a arbitrat câte o finală de Conference League, Europa League și Champions League.

FOTO: Momentul în care Istvan Kovacs primește medalia

Pregătirea arbitrilor pentru CM 2026 a început cu mult timp înaintea turneului.

Pierluigi Collina, șeful Comisiei de Arbitri FIFA, a explicat că selecția a făcut parte dintr-un proces început în 2023, imediat după Mondialul din Qatar.

2 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Ce este „Where’s Waldo?”

„Where’s Waldo?” este un joc vizual celebru: într-o imagine aglomerată, plină de oameni și detalii, trebuie să găsești un personaj ascuns.

Seria a fost creată de ilustratorul britanic Martin Handford în 1987 și a devenit cunoscută în America de Nord sub numele „Where’s Waldo?”

Waldo and his friends just left Google in California for an awesome adventure.



Can you spot them with Google Maps?

When you find him, don’t forget to let us know with #WaldoMaps! https://t.co/jIFTOOgrUm pic.twitter.com/bparGZOWw4 — Google Maps (@googlemaps) March 31, 2018

Iar pentru cine nu l-a găsit pe Kovacs, aici este „Waldo”: arbitrul român e în partea dreaptă a imaginii, puțin deasupra primului rând de oficiali îmbrăcați în roz.

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