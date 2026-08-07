Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii

Ce se întâmplă în aceste zile la Tulcea a depășit granițele unui turneu obișnuit de baschet feminin, fie el internațional, dar U18.

Un oraș fără o tradiție uriașă în acest sport și o națională de junioare despre care mulți dintre cei din tribune recunosc că în urmă cu o săptămână nu știau aproape nimic au creat una dintre imaginile spectaculoase ale acestei veri.

România a învins Bulgaria, 69-51, și s-a calificat în semifinalele Eurobasket B U18, unde va da peste învingătoarea dintre Grecia și Lituania.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În perioada 31 iulie - 9 august, noua Danubius Arena din Tulcea găzduiește Campionatul European U18 de baschet feminin, Divizia B. Iar România a transformat competiția într-o adevărată sărbătoare locală. Oameni care nu aveau nicio idee despre baschet s-au transformat în fani fanatici.

Atmosfera incredibilă la Tulcea: sală plină, peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii

Naționala pregătită de Mădălin Piperea a câștigat toate meciurile disputate până acum și a ajuns vineri la duelul cu Bulgaria din sferturile de finală, câștigat cu 69-51 (11-13, 26-13, 14-13, 18-12).

Dar povestea de la Tulcea nu este despre rezultate. Ci mai degrabă despre ceea ce se întâmplă în tribune. Pentru că nimic nu anunța un asemenea entuziasm.

Liniște la Austria - Marea Britanie. Apoi „vulcan”

GOLAZO.ro a mers la Tulcea pentru a vedea de aproape fenomenul care a surprins inclusiv lumea baschetului internațional.

Cu câteva ore înaintea partidei României, nimic nu anunța ceea ce avea să urmeze. Sau cel puțin pe cineva care nu știa ce se întâmplase zilele trecute.

La Austria - Marea Britanie, meciul care a precedat duelul tricolorelor, în noua arenă nouă din Tulcea erau mai puțin de 100 de spectatori. Se auzeau vocile jucătoarelor, indicațiile antrenorilor și fiecare minge lovită de parchet.

Încet, încet au început să vină românii.

Mai era mai bine de o oră până la start, dar prin tribune apăreau deja primele tricouri galbene. Interesant, multe nu aveau nicio legătură cu baschetul. Erau tricourile naționalei de fotbal. Cu Hagi pe spate, cu România pe piept. De la Euro 2024 și nu numai.

„Azi am fost să le luăm, am cumpărat din supermarket special pentru acest meci, să facem sala galbenă. Nu contează că-s de la fotbal”, a spus unul dintre ei.

Culmea, sportul era altul. Culorile și entuziasmul, aceleași. Oamenii veneau din timp pentru a fi siguri că prind loc. Puneau stegulețe, haine sau alte lucruri pe scaune pentru rudele și prietenii care urmau să ajungă.

„Câți suntem? Zece? Hai să punem pe rândul ăsta ce avem, ca să ținem locul!”. În câteva secunde un rând întreg era rezervat.

„Nu eram fan baschet. Fetele astea m-au făcut”

Poate cea mai frumoasă parte a poveștii este că mulți dintre cei care au umplut Danubius Arena nu făceau parte, până acum câteva zile, din publicul obișnuit al baschetului.

Au venit din curiozitate pentru sală. Au văzut un meci. Le-au văzut pe fetele României câștigând. Au simțit atmosfera. Și s-au întors și în zilele următoare. Și o imagine care surprinde, zeci de filipinezi veniți să lucreze în Tulcea au venit în tribune și fluturau steagul României.

„Nu am cum să spun că eram mare fan. Dar fetele, prin jocul lor, sala asta nouă și atmosfera m-au făcut să devin fan”, povestește pentru GOLAZO.ro un tulcean ajuns la arenă cu aproape două ore înaintea sfertului cu Bulgaria.

Pentru alții, Europeanul înseamnă ceva mai mult decât rezultatele unei echipe U18.

„E o rază de speranță pentru sportul de aici ceea ce se întâmplă zilele acestea la Tulcea. Sperăm ca autoritățile locale să nu uite de sport după acest eveniment. Mai ales că avem sala asta frumoasă”, ne spune un alt spectator.

Intrare gratuită, tribune arhipline

Accesul gratuit a avut un rol important. O recunosc chiar oamenii din tribune. Au venit familii întregi, copii, adolescenți, oameni care poate nu ar fi cumpărat niciodată un bilet la un meci de baschet U18.

Iar experimentul a funcționat peste orice așteptări. Partidele României au adus mii de oameni la Danubius Arena, iar ultimele jocuri s-au disputat cu tribunele pline. S-a ajuns de două ori la o audiență de 4.670 de spectatori. Adică maximum.

Au existat inclusiv partide la care oamenii au rămas în afara arenei pentru că nu mai existau locuri disponibile. 1000 dintre ei doar la meciul cu Portugalia.

Înaintea sfertului cu Bulgaria, povestea s-a repetat. Cu 20 de minute înainte de start, sala era deja plină.

Steaguri peste tot și o sală transformată în galben, roșu și albastru

Voluntarii le-au împărțit spectatorilor stegulețe ale României. Un detaliu banal care, într-o sală cu mii de oameni, a schimbat complet imaginea.

La prezentarea echipei, tribunele au devenit o mare de steaguri tricolore. La fel și la imn. Telefoanele au fost ridicate, oamenii s-au ridicat în picioare și au fluturat tricolorul.

Apoi fiecare realizare, fiecare recuperare sau fiecare coș reușit de vreo jucătoare a României a fost întâmpinată cu un zgomot greu de asociat cu un turneu juvenil.

Și când vezi un grup de 10 filipinezi, veniți probabil la muncă în România, că flutură steaguri tricolore, atunci constați că naționala U18 a României a creat un fenomen la Tulcea. Greu de explicat, tradus.

S-a cântat. S-a aplaudat. S-a strigat „România!”. Orice reușită a primit reacția unui gol pe Arena Națională.

Peste 20.000 de oameni pentru o națională pe care abia o descopereau

Odată cu meciul împotriva Bulgariei, numărul total al spectatorilor prezenți la partidele României a trecut de 20.000.

Un număr impresionant entru o competiție U18 și mai ales pentru o echipă pe care o bună parte dintre oamenii aflați acum în tribune abia a descoperit-o.

Aici este, poate, povestea cea mai frumoasă de la Tulcea. Iar Danubius Arena, o arenă de 25 de milioane de euro a cărei utilitate în ridică semne de întrebare, a primit mai repede decât se aștepta primul ei moment cu adevărat memorabil.