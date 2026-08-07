Drum liber spre FCSB? Preferatul lui Becali de la CFR Cluj și-a reziliat contractul! Avea cel mai mare salariu

Karlo Muhar (30 de ani) și-a reziliat contractul cu CFR Cluj și ar putea ajunge chiar la rivala FCSB.

Croatul este al cincilea jucător care părăsește Gruia după umilința suferită cu Tromso, 0-5, în turul 3 preliminar din Conference League.

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După Renato Pantalon, Bruno Costa, Andrei Moreira și Francisco Barrios, CFR Cluj pierde și unul dintre cei mai importanți jucători din ultimul sezon.

Preferatul lui Becali de la CFR Cluj și-a reziliat contractul! Avea cel mai mare salariu

Conform Prima Sport, Karlo Muhar și-a reziliat contractul cu CFR. Acesta avea un salariu uriaș, printre cele mai mari din Liga 1: 600.000 de euro pe an!

În plus, croatul primise și 800.000 de euro la semnătură în vara lui 2025, când ardelenii au făcut totul pentru a-l convinge să nu semneze cu FCSB.

Croatul a evoluat în toate cele 6 meciuri oficiale ale ardelenilor din acest sezon, reușind să ofere o pasă decisivă la turul cu Alashkert (1-1) și să marcheze la victoria din retur (3-0), în „dubla” din turul 2 preliminar din Conference League.

2 goluri și 3 pase decisive a bifat Muhar în Liga 1 în sezonul trecut

Muhar este unul dintre preferații lui Gigi Becali, care regreta în urmă cu un an că l-a pierdut pe croat.

„Îmi pare rău pentru că este un fotbalist foarte bun. Îl voiam, îmi făcusem planuri cu el, dar, dacă l-a convins Neluțu Varga, nu mai am ce face”, spunea Becali la DigiSport în urmă cu un an.

FCSB are deja 3 jucători pentru postul de închizător: Joao Paulo, Ofri Arad și Eddy Gnahore. Doar primul este însă în grațiile patronului.

Transferurile efectuate de FCSB în această vară:

Ronny Labonne (28 de ani, fundaș dreapta) - de la SM Caen, pentru 100.000 de euro

Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș defensiv) - de la Dinamo, liber de contract

Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta) - de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro

Luca Stancu (21 de ani, fundaș lateral) - de la Hermannstadt

Dylan Batubinsika (30 de ani, fundaș central) - de la AE Larisa, liber de contract

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