Drum liber spre FCSB? Preferatul lui Becali de la CFR Cluj și-a reziliat contractul! Avea cel mai mare salariu
Superliga

Drum liber spre FCSB? Preferatul lui Becali de la CFR Cluj și-a reziliat contractul! Avea cel mai mare salariu

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 23:26
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 23:28
  • Karlo Muhar (30 de ani) și-a reziliat contractul cu CFR Cluj și ar putea ajunge chiar la rivala FCSB.
  • Croatul este al cincilea jucător care părăsește Gruia după umilința suferită cu Tromso, 0-5, în turul 3 preliminar din Conference League.
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Preferatul lui Becali de la CFR Cluj și-a reziliat contractul! Avea cel mai mare salariu

Conform Prima Sport, Karlo Muhar și-a reziliat contractul cu CFR. Acesta avea un salariu uriaș, printre cele mai mari din Liga 1: 600.000 de euro pe an!

În plus, croatul primise și 800.000 de euro la semnătură în vara lui 2025, când ardelenii au făcut totul pentru a-l convinge să nu semneze cu FCSB.

Croatul a evoluat în toate cele 6 meciuri oficiale ale ardelenilor din acest sezon, reușind să ofere o pasă decisivă la turul cu Alashkert (1-1) și să marcheze la victoria din retur (3-0), în „dubla” din turul 2 preliminar din Conference League.

2 goluri
și 3 pase decisive a bifat Muhar în Liga 1 în sezonul trecut

Muhar este unul dintre preferații lui Gigi Becali, care regreta în urmă cu un an că l-a pierdut pe croat.

„Îmi pare rău pentru că este un fotbalist foarte bun. Îl voiam, îmi făcusem planuri cu el, dar, dacă l-a convins Neluțu Varga, nu mai am ce face”, spunea Becali la DigiSport în urmă cu un an.

FCSB are deja 3 jucători pentru postul de închizător: Joao Paulo, Ofri Arad și Eddy Gnahore. Doar primul este însă în grațiile patronului.

Transferurile efectuate de FCSB în această vară:

  • Ronny Labonne (28 de ani, fundaș dreapta) - de la SM Caen, pentru 100.000 de euro 
  • Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș defensiv) - de la Dinamo, liber de contract
  • Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta) - de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro
  • Luca Stancu (21 de ani, fundaș lateral) - de la Hermannstadt
  • Dylan Batubinsika (30 de ani, fundaș central) - de la AE Larisa, liber de contract

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