A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă

Universitatea Craiova a anunțat plecarea lui Juraj Badelj (22 de ani) la Aris Limassol, grupare din Cipru.

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Transferat de olteni în ianuarie 2023, în schimbul sumei de 200.000 de euro, fundașul croat mai avea contract un an cu formația din Bănie.

Juraj Badelj a plecat de la U Craiova la Aris Limassol

Campioana României a decis să-l vândă pe Badelj după umilința din meciul cu Dinamo, 1-5, când stoperul croat a fost eliminat în finalul primei reprize pentru un fault din postura de ultim apărător asupra lui Musi.

Craiova a încasat 600.000 de euro în urma transferului și a păstrat și un procent de 15% dintr-o viitoare mutare, potrivit fanatik.ro.

„OFICIAL | Mulțumim, Juraj Badelj!

Universitatea Craiova anunță transferul definitiv al fundașului central Juraj Badelj la formația cipriotă Aris Limassol.

Îi mulțumim pentru devotamentul și profesionalismul de care a dat dovadă în tricoul alb-albastru și îi dorim mult succes în noua etapă a carierei!

Mult succes, Juraj!” a anunțat U Craiova pe rețelele de socializare.

Juraj Badelj, în Cipru până în 2031

Aris Limassol a oficializat transferul lui Badelj și a anunțat că stoperul de 22 de ani a semnat un contract valabil pe cinci ani.

„Aris Limassol anunță transferul fundașului central Juraj Badelj. Fundașul croat în vârstă de 22 de ani (născut la 24 august 2003), care măsoară 1,90 m, se alătură clubului nostru de la campioana României, Universitatea Craiova, și a semnat un contract pe cinci ani, care îl va ține la Limassol până în vara anului 2031.

Badelj a evoluat la clubul românesc începând din ianuarie 2023. În cei trei ani și jumătate petrecuți acolo, a câștigat toate trofeele naționale în sezonul 2025/26, când Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României, Cupa României și Supercupa României.

Sezonul trecut, el a disputat 26 de meciuri în toate competițiile, iar în total a jucat în 75 de partide pentru echipa românească, marcând un gol și oferind o pasă decisivă.

În sezonul 2026/27, care a început deja în România, Badelj a jucat un meci în campionat și unul în rundele preliminare ale Ligii Campionilor UEFA.

Și-a început cariera în academia de tineret a clubului Hrvatski Dragovoljac din Zagreb, unde a evoluat în perioada 2017-2022, înainte de a fi transferat la NK Rudes. A rămas la clubul croat doar cinci luni, după care s-a mutat în România.

La nivel internațional, Badelj a înregistrat două selecții pentru echipa națională Under-21 a Croației în preliminariile Campionatului European Under-21 al UEFA.

Îi urăm bun venit lui Juraj Badelj în familia Aris și îi dorim mult succes alături de clubul nostru”, a anunțat Aris pe site-ul oficial.

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