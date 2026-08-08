Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la  președinția României: „Nu sunt putinist”

Amansio Paraschiv (34 de ani) și-a arătat din nou susținerea față de Călin Georgescu (64 de ani), fostul candidat la președinția României.

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Luptătorul originar din Ploiești a rememorat momentul petrecut la Gala „The Return of the Thrill Gavril 2”, care a avut loc pe 29 noiembrie 2024.

Atunci, cel poreclit „The Viking” l-a învins pe georgianul Merab Turkadze, însă apariția sa a trecut neobservată.

Amansio Paraschiv: „Sunt singurul luptător care a avut curajul să-l ridice sus pe ring cu mine pe domnul Georgescu!

Alături de antrenorul său, Paraschiv a purtat un tricou alb cu chipul lui Călin Georgescu și mesajul „Lăsați poporul să aleagă”.

La acea vreme, politicianul de 64 de ani câștigase surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale, cu 22,94% din voturi.

Pentru un loc la Cotroceni, Georgescu urma să dea bătălia finală cu Elena Lasconi, însă pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a României (CCR) decidea anularea primului tur.

Ulterior, în martie 2025, Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Georgescu la noile alegeri prezidențiale.

Amansio Paraschiv a decis să-și arate din nou susținerea pentru fostul candidat la președinția României prin mai multe mesaje pe rețelele de socializare.

„Împreună cu maestrul si mentorul meu sunt singurul luptător care a avut curajul să-l ridice sus pe ring cu mine pe domnul Georgescu!

Un om pe care îl respectăm, stimăm și îl iubim! Doamne ajută la toata lumea, gânduri bune să avem, dragi români” a scris Paraschiv.

Amansio Paraschiv: „Nu sunt putinist”

În timpul campaniei electorale, Călin Georgescu nu a ezitat să-și arate admirația pentru Vladimir Putin, liderul Rusiei, în timp ce autoritățile române au ridicat suspiciuni privind o posibilă influență rusă asupra alegerilor din 2024.

„Faptul că am ales să intru cu poza domnului Călin Georgescu într-un meci de box profesionist este o simplă dovadă de simpatie și susținere, fără nicio implicare politică și fără nicio condiționare!

Am ales să fac asta din respect pentru acest om.

Nu sunt putinist, sunt singurul sportiv profesionist cu această inițiativă și sunt mândru că reprezint România în sportul de contact la cel mai înalt nivel, cu onoare, de peste un deceniu!

Îmi pun mereu pe primul loc familia și țara și sunt mândru de toate realizările mele, atât pe plan profesional, cât și în viața de zi cu zi.

Comentariile unora, precum și injuriile adresate pentru inițiativa mea, nu fac decât să vă înnegrească sufletele cu ură și dușmănie față de semenii voștri, iar eu chiar vă compătimesc!

Dragi români, fiecare este liber să facă ce vrea și să se informeze cum poate.

Eu, personal, consider că ar trebui să fim un popor mai bun unii cu ceilalți, să ne respectăm mai mult, să ne iubim între noi și pământul pe care ne-am născut și să fim uniți oriunde ne-am afla!

Doamne ajută tuturor! Multă sănătate vă doresc și gânduri bune să avem!”, se arată în alt mesaj postat de Paraschiv.

Amansio Paraschiv are un palmares de 11-0 în boxul profesionist, respectiv 46 de victorii, 13 înfrângeri și o remiză în kickboxing.

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