Ultima decizie în afaceri De pe patul de spital, Mircea Lucescu a votat prelungirea cu 99 de ani a mandatului unui partener » Șase zile mai târziu s-a stins

Mircea Lucescu și-a continuat afacerile până în ultimele zile de viață.

Pe 1 aprilie 2026, la doar trei zile după internarea în spital, fostul selecționer a participat la o decizie a asociaților Lake Tower SRL prin care mandatul administratorului Tașu Dimciu a fost prelungit cu 99 de ani.

Șase zile mai târziu, pe 7 aprilie, „Il Luce” a murit la vârsta de 80 de ani. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial abia pe 6 august.

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Fotbalul și afacerile au fost viața lui Mircea Lucescu. Chiar și în ultimele zile, când se afla internat în spital, numele său aparea într-o decizie privind una dintre societățile în care era asociat.

Mircea Lucescu și-a condus afacerile și de pe patul de spital

Potrivit hotărârii din 1 aprilie 2026 a Adunării Generale a Asociaților societății Lake Tower SRL, publicată în Monitorul Oficial din 6 august 2026, Mircea Lucescu figura printre cei patru asociați ai companiei și a participat la deciziile privind actualizarea structurii și obiectului de activitate al societății.

Hotărârea a fost adoptată la doar trei zile după ce Mircea Lucescu fusese internat de urgență după ce a leșinat în cantonamentul naționalei și cu șase zile înainte de moartea sa.

Mircea Lucescu era asociat și acționar majoritar al Lake Tower SRL, alături de omul de afaceri Tașu Dimciu (80 de ani), fiul acestuia, Tașu Steve (45 de ani), și nepotul său, Matei-Mircea Lucescu (32 de ani).

Tașu Dimciu, desemnat administrator al Lake Tower pentru încă 99 de ani

Prima decizie consemnată în hotărârea din 1 aprilie privește conducerea societății.

Asociații au decis modificarea duratei mandatului administratorului Tașu Dimciu, care a fost stabilită pentru o perioadă de 99 de ani, începând cu data adoptării hotărârii.

A doua decizie a vizat activitatea firmei. Asociații au eliminat vechile coduri CAEN din actul constitutiv și au actualizat activitatea principală a companiei. Lake Tower SRL are ca obiect principal dezvoltarea imobiliară.

Lake Tower, compania prin care familia Lucescu a investit în imobiliare

Familia lui Mircea Lucescu a investit prin Lake Tower SRL în dezvoltarea a două ansambluri imobiliare, Lake House 1 și Lake House 2, în zona Lacului Morii.

Lake Tower SRL a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 1,74 milioane de euro și un profit net de 790.000 de euro, în scădere față de 2024 și 2023, când compania a avut afaceri de 3,15 milioane, respectiv 3,58 milioane de euro, și profituri nete de 1,03 milioane, respectiv 1,31 milioane de euro.

Mircea Lucescu, ultima decizie ca om de afaceri

Fostul selecționer fusese internat pe 29 martie 2026, după ce i se făcuse rău în cantonamentul naționalei, de la Mogoșoaia, după pierderea barajului cu Turcia (0-1) și ratarea calificării la Cupa Mondială 2026.

„Il Luce” a fost diagnosticat cu o problemă cardiacă, tahicardie ventriculară, o tulburare gravă de ritm al inimii.

Pe 1 aprilie, la doar trei zile de la internare, era adoptată hotărârea privind Lake Tower SRL.

Șase zile mai târziu, pe 7 aprilie 2026, Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Hotărârea din 1 aprilie, publicată abia pe 6 august în Monitorul Oficial, este cel mai probabil ultimul act oficial în care numele lui Mircea Lucescu apare în calitate de om de afaceri.

Mircea Lucescu a lăsat o avere estimată la peste 35 de milioane de euro

Potrivit unei analize publicate de Economedia, averea lui Mircea Lucescu este estimată la peste 35 de milioane de euro.

Banii au fost strânși atât din lunga sa carieră în fotbal, cât și din investițiile făcute în paralel, inclusiv în domeniul imobiliar.

În ultimele luni de viață, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat, iar antrenorul a ajuns de mai multe ori la spital.

Matei Lucescu: „Mircea nu a murit de leucemie”

După moartea legendarului Mircea Lucescu au apărut informații potrivit cărora fostul selecționer fusese diagnosticat, în decembrie 2025, cu o formă de leucemie.

Nepotul său, Matei Lucescu, a negat însă că aceasta ar fi fost boala de care suferea și a precizat că nu leucemia a provocat decesul.

„Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie.

Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul. El, într-adevăr, avea o boală hematologică cronică, la care speranța de viață pentru o persoană de vârsta lui era de 5-10 ani, pentru oamenii tineri - 30 de ani.

Pentru asta a mers la un specialist în Belgia, dar nu ăsta a fost motivul pentru care el a murit. El nu a avut o boală fulminantă, cum este leucemia, cu care poți să mori într-o săptămână-două sau în câteva luni.

El suferea de o boală cronică, dar nu ăsta a fost motivul decesului. Sunt sute de pacienți în România care trăiesc cu această boală fără probleme, cu medicație adaptată, pot să trăiască ani de zile.

Familia consideră că Mircea avea ani în față. Atunci... Ce să zic? Au fost acele meciuri, cel cu Turcia, cu o presiune foarte mare, stresul prin care a trecut și, până la urmă, a făcut infarct, asta este situația. Venise un medic din Franța, dar prea târziu”, a declarat Matei Lucescu, potrivit digisport.ro.

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

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