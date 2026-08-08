Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA

Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, este implicat într-un nou scandal.

Totul s-ar fi petrecut în perioada în care elvețianul era secretar general al UEFA.

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Infantino a ajuns la UEFA în august 2000, activând inițial în departamentul juridic.

A devenit secretar general-adjunct în 2007, iar doi ani mai târziu a fost numit secretar general, funcție pe care a ocupat-o până în 2016, când a fost ales președinte al FIFA.

Gianni Infantino, implicat într-un nou scandal

Potrivit unei investigații realizate de The Telegraph, în perioada în care era încă secretar general al UEFA, Infantino ar fi avut o presupusă relație cu o angajată aflată pe o poziție inferioară în cadrul forului european.

Femeia ar fi fost ulterior promovată într-o funcție de conducere, iar după ce situația ar fi fost adusă în discuție, aceasta ar fi primit o sumă de șase cifre și finanțare pentru a urma un master în Administrarea Afacerilor.

Michel Platini, președintele UEFA în acel moment, l-ar fi confruntat pe Infantino cu privire la presupusa relație, iar femeia a părăsit organizația primind o compensație financiară substanțială.

„Președintele FIFA, Gianni Infantino, neagă cu tărie aceste acuzații, care sunt categoric neadevărate. Orice insinuare privind un comportament inadecvat sau o încălcare a statutelor sau regulamentelor constituie calomnie.

Niciun angajat al UEFA și al FIFA nu a formulat vreodată o plângere cu privire la comportamentul domnului Infantino, deoarece nu a existat niciun incident în care acesta să fi fost implicat.

Toate măsurile luate de organizație în legătură cu angajații, inclusiv plecările din funcție și indemnizațiile de plecare, au fost întotdeauna aprobate de directorii competenți, în conformitate cu toate reglementările aplicabile”, a declarat un purtător de cuvânt din cadrul FIFA pentru sursa citată.

Purtător de cuvânt UEFA: „Putem confirma că persoanei în cauză i s-a acordat o indemnizație de plecare”

În urma acuzațiilor aduse lui Infantino, 56 de ani, un purtător de cuvânt al UEFA a reacționat.

„Suntem la curent cu acuzațiile și putem confirma că persoanei în cauză i s-a acordat o indemnizație de plecare, precum și plata taxelor pentru un program de MBA la o școală de afaceri locală.

Plata a fost efectuată în conformitate cu reglementările în vigoare la momentul respectiv pentru personalul care părăsea organizația.

Aceste reglementări ale UEFA au fost înăsprite începând cu anul 2016, iar actualul regulament al personalului – care se aplică tuturor angajaților UEFA, indiferent de nivel – reflectă standardele specifice unei organizații moderne și de prestigiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al forului european.

Infantino este căsătorit din anul 2001 cu Leena Al Ashqar, o femeie de origine libaneză. Cei doi au împreună patru fete.

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