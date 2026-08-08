Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali:  „Sunt bucuros” +12 foto
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Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali: „Sunt bucuros”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 13:33
  • Dan Petrescu (58 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a veni la FCSB.
  • În urmă cu câteva zile, Gigi Becali (68 de ani) a transmis că ar fi dispus să-i ofere „Bursucului” postul de director tehnic. 
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Petrescu este liber de contract încă din toamna trecută, când a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă și a fost nevoit să se retragă temporar din activitate. A avut nevoie de tratament și de o perioadă de recuperare.

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Dan Petrescu, despre posibilitatea de a veni la FCSB: „Sunt bucuros că lumea nu m-a uitat”

Prezent la partida de Liga 2 Concordia Chiajna - FC Bihor, 2-0, tehnicianul a fost întrebat despre interesul celor de la FCSB. Petrescu a dezvăluit că, momentan, nu a luat nicio decizie cu privire la viitorul său.

„Nu pot să spun ceva clar. Pot să spun doar că e normal că sunt bucuros că lumea nu m-a uitat, că sunt apreciat în continuare, asta e important”, a declarat Dan Petrescu, citat de as.ro.

Chestionat dacă i s-a propus funcția de antrenor la FCSB, fostul mare internațional a replicat: „Nu, nu”.

Cât despre declarațiile lui Ioan Varga, care a afirmat că Dan Petrescu ar reveni doar la CFR Cluj în România, „Bursucul” a spus:

„Înseamnă că am făcut ceva bine, d-aia sunt dorit. Încă nu am luat nicio decizie. Aştept să vedem în continuare, nu e nimic clar”.

FOTO. Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș 2-0

Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg
Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (1).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (2).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (3).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (4).jpg Dan Petrescu, prezent la meciul Voluntari - Botoșani. Capturi Digi Sport (5).jpg
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Ce a declarat Gigi Becali, despre Dan Petrescu la FCSB

„Venirea lui Dan Petrescu a fost ideea lui MM. A zis că vine la meciuri și îi prinde bine. A zis: «Îmi pare rău de el, e băiat extraordinar, îl luăm?». Că îi prinde și lui bine cu boala.

Mai mult pentru el îl luam, să spun adevărul, pentru Dan, că e băiat bun. Dar nu cu mult stres, că nu are nevoie de stres.

Să ne dea sfaturi, să mă consilieze pe mine... Eu o fac pentru Dan dacă vrea. I-am zis lui MM că are mână liberă de la mine pentru Dan.

Pe mine mă deranja că înjura, dar acum nu mai înjură, că a avut boala aia, s-a lecuit de înjurături”, spunea patronul FCSB acum 2 zile, la emisiunea „Liga DigiSport”.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

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