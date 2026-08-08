„E suficient să port o perucă?” Doi foști jucători din NBA anunță că vor să joace în liga feminină: „Intenționez să exploatez acest lucru”

Royce White (35 de ani) și Enes Kanter Freedom (34 de ani), doi foști jucători din NBA, și-au anunțat intenția de a se înscrie în draftul ligii feminine (WNBA) din 2027, în semn de protest și pentru a contesta regulile de eligibilitate.

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White, care a fost selectat de Houston Rockets în prima rundă a draftului NBA din 2012, figurează pe buletinul de vot pentru alegerile primare republicane din Minnesota din 11 august, pentru Senatul SUA.

Royce White anunță că se va înscrie în draftul WNBA: „Mă identific ca femeie ca să joc”

Articolul XIII din Acordul colectiv de muncă al ligii feminine din 2020 prevede în mod explicit că „numai jucătoarele de sex feminin sunt eligibile să concureze în WNBA”.

Cu toate acestea, documentul de 409 de pagini nu oferă detalii cu privire la definiția termenului „femei” și nici nu prevede o politică publică care să reglementeze eligibilitatea sportivilor transgender sau intersex, o condiție definită ca având trăsături sexuale care nu se încadrează în noțiunile „binare” de masculin și feminin.

De asemenea, nu stabilește dacă simpla autoidentificare este suficientă pentru a determina eligibilitatea. Iar Royce White spune că vrea ca regulile să fie mai clare.

„Sunt transgender. Sunt femeie. Mă identific ca fiind o persoană care, uneori, se identifică drept femeie în contextul baschetului profesionist, așa că mă voi înscrie și la draftul WNBA din 2027.

Cred că aș fi de neoprit. Dar pentru mine echipa e pe primul loc. Sunt genul de jucător care pune accentul pe pase. Mă ocup de detalii.

La Universitatea din Iowa am fost liderul echipei în toate cele cinci categorii statistice principale, așa că fac câte puțin din toate. Voi face orice îmi va cere antrenorul. Voi face orice îmi vor cere fetele… Cred că este corect”, a spus White pentru foxnews.com.

White a sugerat, de asemenea, că va iniția o acțiune în justiție dacă nu va fi selectat în draft și nu va fi angajat de nicio echipă.

„Va trebui să depun o plângere pentru discriminare, nu-i așa? Adică, asta e… e ridicol. Va trebui să purtăm o bătălie juridică uriașă împotriva discriminării dacă nu voi putea juca”.

Aș vrea să știu care sunt parametrii. Care sunt exact detaliile? Ce criterii trebuie să îndeplinesc pentru a putea juca? E vorba doar de o perucă? Trebuie să-mi tai barba? Vocea mea trebuie să devină puțin mai subțire? Trebuie să fac mișcarea asta de „snip-snip”? Aș vrea să știu criteriile și sper că vor putea să le justifice în fața unei instanțe judecătorești. Royce White, fost jucător în NBA

Royce White: „Cum să mă refuze? E ridicol”

White a declarat că, dacă ar putea alege dintre echipele din WNBA, ar juca pentru Minnesota Lynx. Echipa e antrenată de Cheryl Reeve, care și-a exprimat recent sprijinul pentru persoanele transgender.

„Trebuie să fie Minnesota Lynx, și am auzit că antrenoarei îi plac jucătoarele transgender, așa că vom fi în perfectă armonie. Cum poți să refuzi un jucător de 2.03m, care cântărește 122 de kilograme? E ridicol.

Pot ține o minge de baschet în palmă, probabil că pot ține o minge de baschet masculin la fel de ușor ca orice jucător din istorie. Cred că am avut a treia cea mai mare mână din istoria modernă a NBA Draft Combine.

Așa că, da, sunt sigur că mingea de baschet feminin va fi și mai ușor de ținut în palmă, ceea ce reprezintă un avantaj imens. Vor avea coșmaruri, și pe bună dreptate. Chiar simt că o să fiu dominant”.

Desigur. Nu vreau să fiu discriminat. De ce n-aș folosi vestiarul femeilor? Royce White, fost jucător în NBA

White susține că respectă baschetul feminin, menționând că sora lui mai mică, Savannah White, a jucat în Divizia I și că Nancy Lieberman, membră a Hall of Fame, l-a antrenat în BIG3.

„Am un mare respect pentru măiestria din baschetul feminin. Chiar și la nivelul liceului, se observă că fetele trebuie să joace un joc mult mai tehnic, deoarece nu dispun de anumite abilități fizice înnăscute sau de capacități fizice naturale, așa cum au bărbații.

Există o diferență semnificativă între bărbați și femei din punct de vedere biologic, și cred că am estompat această linie de demarcație, la fel cum am estompat inutil multe alte linii. Și intenționez să exploatez acest lucru în beneficiul meu economic și sportiv”.

Poate că eu și Enes ar trebui să jucăm în aceeași echipă. Ar fi grozav... Poate că așa trebuia să se întâmple totul. Eu și Enes Kanter să câștigăm vreo cinci, șase titluri de campioane WNBA. Royce White, fost jucător în NBA

White a afirmat că doar liga ar putea pune capăt protestului său prin exprimarea clară a poziției sale cu privire la participarea bărbaților la competițiile sportive feminine.

„Cred că WNBA ar putea să ia atitudine și să facă o declarație definitivă cu privire la bărbații cu «o pereche de ouă» care joacă în Liga Feminină”.

Întrebat dacă va continua demersul în cazul în care liga nu va face o astfel de declarație, White a răspuns:

Oh, nu, îmi declar intenția. Și nu vreau să fiu discriminat. Vreau un tratament echitabil. Sunt un tânăr de culoare, care sper să devină senator al Statelor Unite și care ar dori o șansă echitabilă de a participa ca sportiv care se identifică uneori ca femeie transgender. Royce White, fost jucător în NBA

Enes Kanter Freedom: „Cer ca regulile să fie aplicate în mod egal pentru toți”

Enes Kanter Freedom a anunțat vineri că se va înscrie la Draftul WNBA din 2027. Jucătorul turco-american a subliniat că îndeplinește toate criteriile de eligibilitate, conform regulilor actuale.

11 sezoane a petrecut Enes Kanter Freedom în NBA (2011-2022). A jucat pentru Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazer și Boston Celtics

„După o analiză atentă și după ce am revizuit criteriile actuale de eligibilitate, mă declar oficial candidat pentru WNBA.

Dacă simpla declarare a identității tale este tot ce se cere, atunci îndeplinesc toate cerințele necesare pentru a concura în WNBA.

Echipa mea și cu mine am examinat cu atenție criteriile de eligibilitate ale WNBA și cadrul normativ privind autoidentificarea și incluziunea. Pe baza liniilor directoare actuale, pot și declar oficial că sunt eligibil pentru viitorul draft al WNBA din aprilie 2027.

Știu că prezența mea pe teren va stârni reacții puternice.

Cu siguranță nu sunt aici pentru a batjocori, a râde pe seama sau a nesocoti vreo comunitate sau alegerile personale ale cuiva.

Cer pur și simplu ca regulile actuale să fie aplicate în mod egal pentru toți, regulile care reprezintă chiar valorile pe care multe jucătoare și antrenori din WNBA le-au susținut public.

Echipa mea și cu mine suntem pregătiți să ne asigurăm că aceste linii directoare sunt aplicate în mod egal, consecvent și fără excepții, și aștept cu nerăbdare ca WNBA să-și respecte principiile declarate. Ne vedem pe terenul de antrenament”, se arată în postarea lui Freedom.

After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,

I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.



If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.



My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026

Reacția WNBPA: „Nu ne vom lăsa folosiți ca pioni politici”

Asociația jucătoarelor (WNBPA) a emis o declarație oficială vineri seara, după anunțul făcut de Freedom.

„WNBPA reprezintă peste 200 de persoane cu experiențe de viață, culturi, stiluri de viață și opinii diferite. Susținem justiția, echitatea, diversitatea și incluziunea.

Acestea sunt valorile care unesc acest sindicat și îi permit să protejeze sportul feminin, generând în același timp o schimbare transformatoare.

Ura, abuzul și demonizarea oricărei persoane sau a oricărui grup de persoane, inclusiv a persoanelor transgender, nu fac decât să alimenteze frica, diviziunea și răul. Vom continua să purtăm discuții dificile. Dar nu ne vom lăsa folosiți ca pioni politici”.

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