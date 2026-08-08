- Imran Fetai (24 de ani), fundașul central transferat de Dinamo de la Shkendija, mai are de așteptat până la debutul în tricoul roș-albilor.
- „Câinii” au oficializat mutarea pe 31 iulie.
Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că procedurile de înregistrare a stoperului din Macedonia de Nord sunt încă în desfășurare.
Nuno Campos, despre situația lui Imran Fetai: „Nu știu cât timp va dura”
Astfel, Fetai nu va fi în lot pentru meciul cu FC Voluntari, programat în această seară, cu începere de la ora 21:30.
„Este procedura normală de înregistrare a unui jucător străin. Nu este o problemă.
Asta este procedura, acestea sunt regulile și există un anumit timp necesar pentru a avea jucătorul disponibil.
Este procesul normal. În primul rând, vorbim despre documente. În privința acestui lucru, nu știu cât timp va dura”, a declarat Nuno Campos, citat de dinamo1948.club.
Fetai, contract până în 2029 cu Dinamo
„Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija.
Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională. De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol.
Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.
De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.
Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative.
Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029.
Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, au anunțat „câinii” în urmă cu o săptămână.
- Când va avea drept de joc, Fetai se va lupta pentru un loc de titular în centrul defensivei cu Nikita Stoinov, Martin Pascual și Matteo Duțu.