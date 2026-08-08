Imran Fetai (24 de ani), fundașul central transferat de Dinamo de la Shkendija, mai are de așteptat până la debutul în tricoul roș-albilor.

(24 de ani), fundașul central transferat de Dinamo de la Shkendija, mai are de așteptat până la debutul în tricoul roș-albilor. „Câinii” au oficializat mutarea pe 31 iulie.

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Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că procedurile de înregistrare a stoperului din Macedonia de Nord sunt încă în desfășurare.

Nuno Campos, despre situația lui Imran Fetai: „Nu știu cât timp va dura”

Astfel, Fetai nu va fi în lot pentru meciul cu FC Voluntari, programat în această seară, cu începere de la ora 21:30.

„Este procedura normală de înregistrare a unui jucător străin. Nu este o problemă.

Asta este procedura, acestea sunt regulile și există un anumit timp necesar pentru a avea jucătorul disponibil.

Este procesul normal. În primul rând, vorbim despre documente. În privința acestui lucru, nu știu cât timp va dura”, a declarat Nuno Campos, citat de dinamo1948.club.

700.000 de euro este cota lui Imran Fetai, potrivit tranfermarkt.ro

Fetai, contract până în 2029 cu Dinamo

„Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija.

Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională. De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol.

Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.

De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.

Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative.

Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029.

Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, au anunțat „câinii” în urmă cu o săptămână.

Când va avea drept de joc, Fetai se va lupta pentru un loc de titular în centrul defensivei cu Nikita Stoinov, Martin Pascual și Matteo Duțu.

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