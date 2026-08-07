„Dacă nu mă respectați, plec!” Pancu a urlat în fața jurnaliștilor! Scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Penalty mie la sută!”

Rapid a plecat cu un singur punct din deplasarea cu UTA, scor 0-0, însă finalul partidei a fost marcat de o fază controversată, care a stârnit furia antrenorului Daniel Pancu care a urlat înainte de conferința de presă, după ce i s-a comunicat că echipa sa ar fi trebuit să primească penalty.

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În ultimele secunde ale întâlnirii, noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic, a căzut în careu după un contact cu un adversar și a cerut vehement lovitură de la 11 metri.

Arbitrul i-a dat cartonaș galben vârfului giuleștenilor, pentru simulare, decizie care a provocat proteste vehemente pe banca giuleștenilor.

Pancu a ieșit din zona tehnică și a contestat decizia centralului, fiind sancționat cu cartonaș galben.

Pancu, scos din minți de faza controversată din UTA - Rapid: „Dacă nu mă respectați, plec!”

Înainte de conferința de presă, tehnicianul Rapidului și-a exprimat fără rețineri nemulțumirea față de arbitraj, considerând că echipa sa a fost privată de un penalty evident.

„Mamă, ce-i dă la tendon direct! Tendon direct! Penalty sută la sută! Mie la sută penalty! Mamă! Ce penalty! Doamne! Ce penalty!

Uitați-vă și voi ce șut în tendon și cică au verificat...

(are un dialog cu cineva din sala de conferințe) Se revanșează când? CÂND?! Și la Botoșani s-a repetat. Când se revanșează? CÂND?! Campionatul viitor? Păi, ia vezi, da, suntem Rapid! Puțin respect nu există sau cum? Dacă nu mă respectați, plec!”.

Pancu s-a răstit și la unul dintre reprezentanții media de la Rapid în timp ce i se punea lavaliera. Acesta încerca să-l calmeze pe tehnician: „Nu te mai enerva”. Moment în care Pancu a izbucnit din nou: „Dar de ce să nu mă enervez? Și la Botoșani, în minutul 90, mi-au repetat penalty!”.

După acest meci, Rapid a urcat pe locul 1 în Superliga, cu 8 puncte după 4 etape, dar FCSB are un meci mai puțin jucat.

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