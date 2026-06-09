„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?”

Basarab Panduru și Bogdan Cosmescu au comentat noile cote de piață din Superligă, după actualizarea făcută de Transfermarkt.

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în topul celor mai valoroase loturi din campionat, peste FCSB.

Ștefan Baiaram (23 de ani) a devenit cel mai scump jucător din competiție.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul Craiovei este cotat la 5 milioane de euro, sumă care l-a dus în fruntea clasamentului individual din Superliga, peste Daniel Bîrligea (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo) și Alex Dobre (Rapid).

Basarab Panduru și Bogdan Cosmescu contestă noile cote din Superliga: „Dă cineva 5 milioane pe Baiaram?”

Panduru, fost fotbalist la Steaua și Benfica, a avut prima reacție când a văzut cota lui Baiaram.

„Văd că Baiaram e 5 milioane. Dă cineva? Așa ne dăm seama dacă valorezi cât spune Transfermarkt. Mie mi se pare mult și la Baiaram, și la Olaru se vede că e mult, că nu dă nimeni.

Sumele sunt destul de mari, să vedem dacă cumpără cineva din România”, a spus Basarab Panduru, conform primasport.ro.

FOTO. Universitatea Craiova, petrecere de titlu

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a fost și mai sceptic în privința valorii de piață reale a jucătorilor români.

„E ok așa clasamentul, pentru că am zis de la început că Universitatea Craiova are cel mai bun lot. La FCSB trec anii, ce să îl mai iei pe Tănase? A trecut de 30 de ani… ce să iei?

Tu, FCSB, nu mai ai niciun jucător tânăr să îl iei. FCSB mai are doar câțiva jucători vandabili. Când niciun jucător român nu confirmă, normal că nu se dă”, a spus Cosmescu.

Top 15 cei mai bine cotați fotbaliști din Superliga, conform Transfermarkt

Ștefan Baiaram (U Craiova) - 5 milioane de euro

Darius Olaru (FCSB) - 4,5 milioane de euro

Daniel Bîrligea (FCSB) - 4,5 milioane de euro

Ștefan Târnovanu (FCSB) - 3 milioane de euro

Meriton Korenica (CFR Cluj) - 3 milioane de euro

Andrei Cordea (CFR Cluj) - 3 milioane de euro

Cătălin Cîrjan (Dinamo) - 3 milioane de euro

Alexandru Dobre (Rapid) - 3 milioane de euro

Vladimir Screciu (U Craiova) - 2,5 milioane de euro

Oleksandr Romanchuk (U Craiova) - 2,5 milioane de euro

Alexandru Cicâldău (U Craiova) - 2,5 milioane de euro

Matei Ilie (CFR Cluj) - 2,5 milioane de euro

Andrei Borza (Rapid) - 2,5 milioane de euro

Claudiu Petrila (Rapid) - 2,5 milioane de euro

David Miculescu (FCSB) - 2,3 milioane de euro

Silviu Tudor Samuilă, realizatorul emisiunii și editorialist GOLAZO.ro, a spus că Rapid ar putea obține mai mult decât indică Transfermarkt pentru fundașul Andrei Borza, dar că jucătorii aflați pe primele locuri în clasamentul cotelor nu ar putea fi vânduți, în acest moment, pe sumele respective.

„Dacă a urmărit cineva ultimul meci, nu dă niciun milion pe Borza...

Oricum e trist. Stăm rău de tot dacă Baiaram e cel mai vandabil jucător din România!”, a mai spus Bogdan Cosmescu.

50 de meciuri a jucat Ștefan Baiaram în sezonul recent încheiat. Fotbalistul Craiovei a marcat 12 goluri și a oferit 6 pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport