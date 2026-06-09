„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?” +39 foto
Ștefan Baiaram/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Trist. Stăm rău de tot!” Critici dure după ce Ștefan Baiaram a devenit cel mai scump jucător din Liga 1: „Dă cineva 5 milioane pe el?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 10:13
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 10:15
  • Basarab Panduru și Bogdan Cosmescu au comentat noile cote de piață din Superligă, după actualizarea făcută de Transfermarkt.
  • Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în topul celor mai valoroase loturi din campionat, peste FCSB.
  • Ștefan Baiaram (23 de ani) a devenit cel mai scump jucător din competiție.
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Fotbalistul Craiovei este cotat la 5 milioane de euro, sumă care l-a dus în fruntea clasamentului individual din Superliga, peste Daniel Bîrligea (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo) și Alex Dobre (Rapid).

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Basarab Panduru și Bogdan Cosmescu contestă noile cote din Superliga: „Dă cineva 5 milioane pe Baiaram?”

Panduru, fost fotbalist la Steaua și Benfica, a avut prima reacție când a văzut cota lui Baiaram.

„Văd că Baiaram e 5 milioane. Dă cineva? Așa ne dăm seama dacă valorezi cât spune Transfermarkt. Mie mi se pare mult și la Baiaram, și la Olaru se vede că e mult, că nu dă nimeni.

Sumele sunt destul de mari, să vedem dacă cumpără cineva din România”, a spus Basarab Panduru, conform primasport.ro.

FOTO. Universitatea Craiova, petrecere de titlu

Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (39 imagini)

Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a fost și mai sceptic în privința valorii de piață reale a jucătorilor români.

„E ok așa clasamentul, pentru că am zis de la început că Universitatea Craiova are cel mai bun lot. La FCSB trec anii, ce să îl mai iei pe Tănase? A trecut de 30 de ani… ce să iei?

Tu, FCSB, nu mai ai niciun jucător tânăr să îl iei. FCSB mai are doar câțiva jucători vandabili. Când niciun jucător român nu confirmă, normal că nu se dă”, a spus Cosmescu.

Top 15 cei mai bine cotați fotbaliști din Superliga, conform Transfermarkt

  • Ștefan Baiaram (U Craiova) - 5 milioane de euro
  • Darius Olaru (FCSB) - 4,5 milioane de euro
  • Daniel Bîrligea (FCSB) - 4,5 milioane de euro
  • Ștefan Târnovanu (FCSB) - 3 milioane de euro
  • Meriton Korenica (CFR Cluj) - 3 milioane de euro
  • Andrei Cordea (CFR Cluj) - 3 milioane de euro
  • Cătălin Cîrjan (Dinamo) - 3 milioane de euro
  • Alexandru Dobre (Rapid) - 3 milioane de euro
  • Vladimir Screciu (U Craiova) - 2,5 milioane de euro
  • Oleksandr Romanchuk (U Craiova) - 2,5 milioane de euro
  • Alexandru Cicâldău (U Craiova) - 2,5 milioane de euro
  • Matei Ilie (CFR Cluj) - 2,5 milioane de euro
  • Andrei Borza (Rapid) - 2,5 milioane de euro
  • Claudiu Petrila (Rapid) - 2,5 milioane de euro
  • David Miculescu (FCSB) - 2,3 milioane de euro

Silviu Tudor Samuilă, realizatorul emisiunii și editorialist GOLAZO.ro, a spus că Rapid ar putea obține mai mult decât indică Transfermarkt pentru fundașul Andrei Borza, dar că jucătorii aflați pe primele locuri în clasamentul cotelor nu ar putea fi vânduți, în acest moment, pe sumele respective.

„Dacă a urmărit cineva ultimul meci, nu dă niciun milion pe Borza...

Oricum e trist. Stăm rău de tot dacă Baiaram e cel mai vandabil jucător din România!”, a mai spus Bogdan Cosmescu.

50 de meciuri
a jucat Ștefan Baiaram în sezonul recent încheiat. Fotbalistul Craiovei a marcat 12 goluri și a oferit 6 pase decisive

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