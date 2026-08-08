„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Patrick Kiens, antrenor gimnastică. Foto: IG/patrick_kiens
Gimnastica

„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 16:36
  • Fostul antrenor al lotului de gimnastică, Patrick Kiens, dezvăluie cum noua conducere a federației a refuzat să-i asculte planul de a păstra lotul olimpic intact încă un ciclu, protejând fetele și pregătind junioarele.
  • Mai multe gimnaste din România au ales drumul colegiilor din SUA, destrămând un grup extrem de promițător care, conform tehnicianului, ar fi putut ținti locul 5 în lume.
  • Plecat la legendarul club WCC din Texas, olandezul lansează un atac devastator la adresa FRG: fetele simt că federația nu are grijă de ele și refuză să se mai întoarcă în sistem.
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Performanța istorică de la Paris, unde echipa feminină de gimnastică a României a revenit în elita mondială după o absență de 12 ani, părea să fie pilonul unei reconstrucții de durată.

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Sub bagheta tandemului Patrick Kiens - Daymon Jones, România nu doar că a bifat prezența olimpică, după 12 ani, dar a și smuls un bronz dramatic prin Ana Bărbosu la sol. Medalie care încă „se joacă” la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv).

Patrick Kiens: „Jocuri politice în cadrul FRG”

Imediat ce s-au stins reflectoarele de pe Arena Bercy, arhitecții succesului au fost forțați să părăsească o corabie pe care o puseseră pe linia de plutire.

Astăzi, Patrick Kiens antrenează la World Champions Centre (Texas), în fieful lăsat liber de cunoscuții Cecile și Laurent Landi (mentorii lui Simone Biles).

La București, Federația Română de Gimnastică e nevoită să toarne apă pe incendiile iscate în urma unor vendete personale.

Într-un interviu acordat celor de la Inside Gymnastics, Patrick povestește dedesubturile unei rupturi pe care oficialii de la București ar fi putut-o evita cu ușurință dacă „ar fi dat dovadă de viziune și de responsabilitate”, spune el.

Eu i-am făcut prima rutină (n.r. primul exercițiu) Anei Bărbosu, în 2023. Am găsit o muzică destul de asemănătoare, una foarte hipnotică, cu cea pe care a câștigat medalia de bronz de la JO Paris. Am fost extrem de inspirat de acea muzică, iar când te simți inspirat, iese ceva care funcționează. Patrick Kiens, fost antrenor lot olimpic România

Patrick spune că nu se vedea stând 8 ani, în clipa în care a acceptat venirea în România, alături de Daymon Jones.

„Am știut în momentul în care am plecat că nu vom rămâne încă opt ani în România, pentru că pur și simplu nu este o țară în care să mă văd trăind timp de opt ani”, declară tehnicianul cu sinceritate.

Totuși, dincolo de preferințele sale de viață, marea problemă a gimnasticii românești, spune olandezul, e managementul defectuos și lipsa de continuitate provocată de jocurile politice din cadrul federației naționale.

Kiens subliniază că relația sa profesională cu conducerea executivă din perioada de pregătire a Jocurilor Olimpice a fost una excelentă. El are cuvinte de laudă pentru fosta președintă a Federației Române de Gimnastică, Carmencita Constantin, și pentru vicepreședinta Ingrid Istrate, apreciind sprijinul total pe care l-a primit în drumul spre Paris.

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„Am lucrat foarte strâns cu Carmencita Constantin, președinta federației, și cu vicepreședinta Ingrid. Au fost grozave, ne-au oferit toate facilitățile de care aveam nevoie și au înțeles cu adevărat viziunea noastră”, punctează olandezul.

Odată cu decizia Carmencitei Constantin de a nu mai candida pentru un nou mandat, Kiens a realizat rapid că noua conducere, în frunte cu președintele Ioan Suciu, va veni cu propria strategie politică și tehnică, dând peste cap tot ce se construise până atunci.

Patrick Kiens: „La naiba, nu mă mai întorc acolo!”

Chiar și așa, Patrick le-a creionat noilor șefi ai gimnasticii noastre un plan simplu și eficient. „I-am sfătuit: dacă sunteți inteligenți, păstrați aceste fete încă un ciclu olimpic în gimnastică, pentru că asta vă oferă timpul necesar pentru a le crește pe cele care vin urmă”, dezvăluie antrenorul.

El spune că România dispune de junioare cu potențial uriaș, însă acestea nu pot fi aruncate direct în lupta dură de la senioare fără o pregătire adecvată, fără un proces de tranziție corect administrat de federație.

Explică faptul că sportive precum Ana Bărbosu, Amalia Ghigoarță și Andreea Preda erau abia în primul sau al doilea an de seniorat și aveau o marjă uriașă de creștere în competițiile de anvergură mondială.

„Dacă le puteai păstra încă un ciclu în gimnastică, probabil că ar fi terminat undeva pe locul cinci în lume. Atunci te întorceai cu adevărat în elită, pentru că veneau din spate noile junioare pe care aveai timp să le pregătești”, adaugă tehnicianul.

Dacă primești note umflate acasă, în România, pentru că artisticul (n.r. care face parte din nota finală primită la execuție) nu e punctat corect, vei selecta fetele greșite pentru echipă și vei fi măcelărit la Jocurile Olimpice, Mondiale sau Europene. Arbitrii români trebuie să noteze exercițiul și nu numele gimnastei. Patrick Kiens, fost antrenor lot olimpic România

După cum știm, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, lotul național s-a dizolvat în noiembrie 2025 și din cauza acuzațiilor de hărțuire, abuz fizic și psihic, făcute de mai multe gimnaste, ca Denisa Golgotă și nu numai, la adresa antrenoarei Camelia Voinea.

Mai multe gimnaste care au făcut parte din lotul României pentru Paris JO 2024 au ales să plece în SUA, pentru a studia și a concura în campionatul universitar american (NCAA).

„Nu pot vorbi în numele lor, dar dacă se uită la federație, îmi pot imagina perfect că se gândesc ceva de genul: «La naiba, nu, nu mă mai întorc acolo, pentru că nu au grijă de mine!»”, a acuzat Kiens, care spune că mai ține legătura cu unele dintre gimnastele noastre.

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