Nicolescu, enervat de crainic Președintele lui Dinamo s-a oprit în timpul interviului: „Aș vrea să nu țip!” + De ce întârzie transferurile

Andrei Nicolescu (47 de ani), președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, s-a enervat în timpul evenimentului în cadrul căruia a fost prezentat noul echipament al „câinilor”.

Oficialul a explicat și de ce întârzie transferurile: „Ăsta e primul impediment”.

Dinamo a trecut de la Macron la Puma, iar echipamentul de joc pentru sezonul 2025/2026 a fost prezentat în cadrul unui eveniment special, la care au participat nume importante din istoria clubului.

Andrei Nicolescu, enervat de crainic: „Poți să mă lași să termin interviul?”

În timp ce vorbea despre noile tricouri, Nicolescu s-a oprit, deranjat de gălăgie, și l-a certat pe crainicul Ștefan Știucă.

„Îmi cer scuze un minut, putem să facem pauză un minut? Ștefan! Ștefan! Te rog, poți să mă lași să termin interviul? Aș vrea să nu țip și să… Te rog, cinci minute și după aia gata”.

De ce întârzie transferurile la Dinamo

Nicolescu a explicat că fotbaliștii nu se îngrămădesc să semneze într-un campionat precum este cel al României. În plus, Dinamo nu evoluează în acest sezon în cupele europene, astfel că încă nu este o echipă atractivă.

„Încercăm să mai facem 3-4 transferuri până la începutul campionatului și, cu siguranță, va fi loc de îmbunătățit în 1-2 locuri undeva după, pentru că asta este zona de transferuri și perioada.

Primul impediment este capacitatea jucătorului de a se gândi la un campionat ca România. După care discutăm de pretenții financiare, după care discutăm de multe alte detalii legate de modul în care se construiește contractul. Dar primul nostru impediment ăsta este.

Și probabil faptul că Dinamo nu este încă pe harta Europei, pentru că dacă va fi pe harta Europei și am avea un istoric, atunci discuțiile ar începe altfel.

Cred că avem un argument suplimentar legat de acest lucru (n.r. - ieșirea din insolvență). Au fost cel puțin 2-3 jucători care ne-au întrebat despre capacitatea clubului de a juca în cupele europene. E o normalitate până la urmă. Nu e ceva extraordinar ce am făcut”, a spus Nicolescu.

7 fotbaliști a transferat Dinamo în această vară: Charalampos Kyriakou (30 de ani), Alexandru Musi (20 de ani), Cristi Mihai (20 de ani), Daniel Armstrong (28 de ani), Codruț Sandu (18 ani), Luca Bărbulescu (19 ani) și Vadym Kyrychenko (19 ani)

Noul echipament: „ Ne-am inspirat din tricoul anilor '80. Am încercat să luăm ceva din identitatea aceea”

Designul tricourilor este inspirat din perioada anilor '80, atunci când Dinamo performanțe atât pe plan național, cât și pe plan european.

Echipamentul galben-negru este o trimitere la cel în care Dinamo a eliminat în retur, la penalty-uri, Slovan Liberec din Europa League, în 2009, după ce pierduse turul cu 0-3 la „masa verde”.

„E un pas natural, spun eu, pentru că ne doream un partener mult mai vizibil, mult mai puternic, cu o identitate mult mai bună. Și sper ca și vouă să vă placă ce am ales noi anul ăsta. Dacă nu, la anul vom încerca să alegem mai bine.

Din câte am înțeles, e rata cea mai bună de mesaje pozitive. Și am încercat să nu dăm modelul până când nu avem momentul la care putem să lansăm parteneriatul cu Puma, și din considerente de contract cu fostul partener și din considerente care să aducă un pic mai multă energie în zonă.

A fost o discuție legată de ce vrem să creăm peste ani și ne-am uitat și ne-am inspirat din tricoul anilor '80. Am încercat să luăm ceva din identitatea aceea, pe de altă parte să existe și multe elemente de noutate. Și așa am ajuns, considerând împreună cu reprezentanții Puma că e cel mai potrivit model pentru primul an de colaborare.

Acela (n.r. - al treilea echipament) vine dintr-o istorie mai recentă, am încercat să aducem un pic aminte de istoria acelei victorii (n.r. - „Minunea” de la Liberec) și e un echipament pe care probabil îl vom folosi mai puțin, dar care momentul în care va fi folosit să însemne ceva pentru suporterii lui Dinamo”, a mai spus președintele dinamovist.

Nicolescu ține cu FCSB în cupele europene

„Din punctul meu de vedere, când joacă orice echipă din România în Europa, eu țin cu ea, indiferent de rivalitate.

Pentru că performanța în Europa aduce bani, banii aduc jucători de calitate, jucătorii de calitate ridică cota campionatului, cota campionatului ridicată forțează toate echipele să fie la un alt standard”, a explicat oficialul lui Dinamo.

Eu sper ca Musi să fie o alegere foarte bună, o alegere care să livreze cel puțin ce ar fi putut livra Politic. Vom vedea. Andrei Nicolescu, președinte al Consiliului de Administrație Dinamo

Partenerii tehnici pe care i-a avut Dinamo de-a lungul timpului:

In-House: până în 1978

Adidas: 1979-1982

PUMA: 1983-1987

Ennedue: 1988-1990

Mannarini: 1990-1991

Hummel: 1991-1992

Umbro: 1993-1994

Pienne: 1994-1995

Diadora: 1995-1999

Joma: 1999-2000

Lotto: 2000-2006

Nike: 2006-2017

Macron: 2017-2025

