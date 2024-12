Ce-i prea mult strică  Emma Răducanu, încurcată de sponsori după triumful de la US Open 2021: „Nu am fost pregătită”

Emma Răducanu (22 de ani) susține că rezultatele sale au fost afectate de activitățile din afara terenului, după triumful neașteptat de la US Open 2021.

Răducanu a câștigat primul titlu de Grand Slam la doar 18 ani, după ce a câștigat toate meciurile de la Flushing Meadows cu 2-0 la seturi.

Emma s-a trezit cu 2,5 milioane de dolari în conturi, cu o mulțime de contracte de sponsorizare și cu o problemă: cum să gestioneze situația.

Emma Răducanu: „Nu eram pregătită pentru lucrurile din afara terenului”

Succesul de la New York i-a adus sportivei cu tată român contracte cu branduri precum British Airways, Vodafone, Evian, Porsche, Tiffany & Co și Dior, iar programul Emmei a devenit din ce în ce mai aglomerat.

„Evident, sunt foarte recunoscătoare și norocoasă că am avut parte de anumite experiențe și oportunități, dar nu am fost pregătită pentru asta.

În capul meu era ceva de genul: «Bine, mă trezesc, joc tenis. Mă duc la sală. Mă duc acasă și nu am nimic altceva de făcut».

După rezultatul de la US Open 2021, s-a vorbit foarte mult despre lucrurile din afara terenului. Iar eu dădeam mereu 100% pe teren.

Întotdeauna am muncit din greu, dar cred că nu am fost pregătită la fel de bine pentru celelalte lucruri care, inevitabil, îți iau din energie ”, a declarat Răducanu, citată de The Sun.

11 milioane de euro a câștigat Emma Răducanu din contractele cu branduri de lux. A fost a șaptea cea mai bine plătită sportivă în 2024.

Emma Răducanu a învățat să spună „Nu!”

Britanica spune că a fost mereu de acord cu cerințele suplimentare ale sponsorilor, însă acum își organizează mult mai bine programul.

„Cred că acum sunt mult mai bine organizată. Acum spun «Bine, am acest timp în care o oră vom vorbi despre afaceri. Acum mă voi antrena pentru restul săptămânii» .

De asemenea, cred că am învățat cum să spun «Nu» un pic mai mult. Inițial m-am simțit foarte prost că am dezamăgit oamenii.

Întotdeauna am vrut să fac ceva în plus pentru orice partener, revistă sau orice altceva pentru care am filmat. Întotdeauna am vrut să fac ceva în plus dacă au vrut să facă încă o jumătate de zi.

Aș face asta și m-aș încadra în programul meu. M-aș antrena mai devreme și apoi aș face asta după-amiaza.

Dacă este un lucru de ultim moment, voi încerca întotdeauna să fac tot posibilul pentru a oferi un plus mărcilor cu care lucrez. Mai ales că am avut un an liber din cauza accidentărilor. Doar că acum mă pun pe primul loc un pic mai mult ”, a mai spus Răducanu.

4.447.852 de dolari a adunat Emma Răducanu din premiile din tenis.

Emma Răducanu, avertizată de un expert în finanțe: „Trebuie să câștige pentru a-și menține contractele”

Britanica a suferit operații la încheietura mâinii și la glezna stângă și a ratat mare parte din sezonul 2023, însă a dat semne că poate reveni în 2024. A început anul pe 301, iar în prezent se află pe locul 57.

În ciuda rezultatelor bune din acest an, titlul de la US Open 2021 rămâne singurul din palmaresul britanicei, iar un expert în finanțe a explicat că aceasta trebuie să-și ridice rapid nivelul.

„Emma Răducanu trebuie să câștige meciuri pentru a-și menține contractele comerciale.

Cam totul în ceea ce privește sponsorizările în cazul Emmei Răducanu ține de performanțele de pe teren și cele din afara terenului.

Dacă nu începe să câștige meciuri și nu ajunge departe în turnee, îi va fi foarte greu să renegocieze sau să reînnoiască vreun contract comercial și cariera ei s-ar putea încheia foarte devreme.

Ar fi păcat, pentru că este o persoană incredibil de talentată și, de asemenea, foarte atractivă pe piață”, a declarat Rob Wilson, profesor de Finanțe sportive aplicate la Universitatea Sheffield Hallam, citat de Daily Mail.